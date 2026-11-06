Para eléctricos e híbridos

El Gobierno habilitó otras 50.000 importaciones de autos sin arancel para 2027

Economía abrió una nueva convocatoria para incorporar vehículos eléctricos e híbridos con un arancel extrazona del 0%. La medida establece un reparto entre terminales e importadores, amplía las posibilidades de ingreso de nuevos operadores y reserva una parte del cupo para quienes instalen cargadores eléctricos.