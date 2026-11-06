El gobierno nacional abrió este viernes una nueva etapa de su política de importación de automóviles al habilitar un cupo de 50.000 vehículos eléctricos e híbridos para 2027, que podrán ingresar al país sin pagar el arancel extrazona del 35%.
El Gobierno habilitó otras 50.000 importaciones de autos sin arancel para 2027
Economía abrió una nueva convocatoria para incorporar vehículos eléctricos e híbridos con un arancel extrazona del 0%. La medida establece un reparto entre terminales e importadores, amplía las posibilidades de ingreso de nuevos operadores y reserva una parte del cupo para quienes instalen cargadores eléctricos.
La decisión quedó formalizada mediante la Disposición 451/2026 de la Dirección Nacional de Gestión de Política Industrial, publicada en el Boletín Oficial, que convoca a las empresas interesadas a solicitar las unidades correspondientes al próximo año.
El régimen comenzó en 2025 y ya tuvo dos convocatorias anuales de 50.000 vehículos cada una. La nueva disposición señala que la totalidad de las unidades previstas para 2025 y 2026 fue asignada, aunque eso no significa necesariamente que todas hayan ingresado efectivamente al país.
Economía fundamentó la continuidad del programa en la “marcada demanda del sector” y en la necesidad de “favorecer el abastecimiento competitivo del mercado interno”, mediante una mayor disponibilidad de modelos con tecnologías alternativas.
Arancel cero y nuevos valores máximos
El beneficio alcanza a vehículos híbridos, eléctricos y otras tecnologías de motorización alternativa contempladas en el Decreto 49/2025.
La principal ventaja es tributaria: el Derecho de Importación Extrazona pasa del 35% al 0% para las unidades comprendidas en el régimen. Esto no implica eliminar los demás impuestos ni garantiza una reducción equivalente en el precio final al consumidor.
La convocatoria incorpora además los nuevos límites de valor FOB establecidos en septiembre: US$16.000 para híbridos ligeros, US$18.000 para híbridos convencionales y enchufables, y US$35.000 para eléctricos puros.
El valor FOB corresponde al precio de la unidad antes de incorporar costos de transporte internacional y otros gastos de importación.
Cómo se repartirán las 50.000 unidades
El Gobierno mantuvo una distribución inicial en partes iguales: 25.000 vehículos para terminales automotrices radicadas en Argentina y otros 25.000 para empresas importadoras.
Entre las terminales, cada participante recibirá inicialmente 750 unidades. El remanente se asignará según dos variables: un 65% dependerá de su participación en la producción automotriz y otro 35% de los patentamientos de vehículos electrificados, considerando el período 2024-octubre de 2026.
Para los importadores se establecieron cinco categorías. Los grandes operadores concentrarán el 60% de su cupo; los medianos recibirán participaciones del 12% y 6%, según su tamaño; los pequeños, un 2%; y los nuevos participantes tendrán reservado el 20% restante.
La reglamentación también priorizará a quienes hayan cumplido sus compromisos anteriores. Para determinados importadores se exige haber concretado, o tener en proceso, al menos el 30% de las unidades previamente asignadas.
Importar a cambio de instalar cargadores
Una de las novedades es que 2.500 unidades quedarán reservadas para nuevos importadores que asuman compromisos de inversión en infraestructura de carga eléctrica.
Para acceder deberán presentar proyectos que contemplen al menos 20 puntos de carga, con cronogramas de instalación y puesta en funcionamiento.
Si las solicitudes superan el cupo, el reparto dependerá de la cantidad de cargadores comprometidos. La infraestructura deberá estar operativa antes del 31 de enero de 2028.
Las empresas tendrán que constituir garantías equivalentes al beneficio arancelario obtenido, que podrán ejecutarse si no cumplen con las instalaciones prometidas.
Plazos para solicitar los cupos
Las empresas interesadas podrán presentar sus solicitudes mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD) hasta las 23.59 del 17 de noviembre de 2026.
Deberán acreditar capacidad financiera, vinculación con las marcas que pretenden comercializar y documentación vinculada con la homologación de los vehículos.
La disposición también establece que quienes reciban unidades podrán renunciar total o parcialmente al cupo, sin penalidad, hasta el 31 de enero de 2027.
A diferencia de las primeras convocatorias, la distribución incorporará ahora una variable adicional: no sólo cuánto puede importar cada empresa, sino también cuánto está dispuesta a invertir para sostener la infraestructura que necesitarán los vehículos eléctricos que ingresen al mercado automotor argentino.