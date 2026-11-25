Este jueves el gobierno licita renovación de deuda en pesos por el equivalente a unos US$ 15 mil millones. Es un test decisivo -lo tiene cada dos semanas- para un plan financiero en el que los ingresos por privatizaciones apenas alcanzaron US$ 350 millones frente a los 15.000 millones previstos, y en el que los US$ 5.000 millones por colocación de bonos en el mercado internacional no llegarán.
El gobierno afronta el test de vencimientos confiado en su fortaleza fiscal
Nación argumenta que la economía está 6,1% por encima de diciembre de 2023 a pesar del shock externo del petróleo y las bolsas. Caputo desestima un pase a precios de la suba del dólar mientras el mercado teme por inconsistencias en el programa financiero. La diferencia de tasas y el “riesgo kuka”.
La recesión técnica se consumó, el dólar CCL para sacar divisas del país elevó la brecha con el oficial y ronda el 9% y las encuestas sostienen las chances de una alternancia peronista (de perfil incierto entre Kicillof y Massa con apoyo de Cristina) en el poder. El Congreso está encaminado pero todavía lejos de suspender las Paso.
Mientras las cámaras legislativas atraviesan sus densidades, el Palacio de Hacienda salió a confrontar la lectura dominante de los mercados tras conocerse los últimos datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que acumuló dos trimestres consecutivos en terreno negativo.
¿Un rebote en ciernes?
La postura del Gobierno se apoya en que la caída de la actividad económica ya encontró su piso y comenzó un ciclo de recuperación. Si bien el desplome de julio fue significativo (-2,5%), los repuntes desestacionalizados de agosto (0,4%) y septiembre (1,1%) permitieron recuperar 1,5 puntos en el bimestre.
El secretario de Finanzas, Federico Furiase, precisó que la suba de septiembre dejó un arrastre estadístico favorable para el último trimestre, proyectando una expansión que compensará la merma previa. En la misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, remarcó que las cifras de julio miran hacia atrás y que el arrastre positivo ya alcanza al 0,9% para el trimestre venidero.
“Lo importante es que estamos discutiendo crecimiento. Hasta hace tres o cuatro años discutíamos que había que salir corriendo”.
Profundidad, duración y diversidad
Uno de los ejes centrales del contraataque oficial radica en desestimar el rigor del concepto estándar de recesión. Para las autoridades, computar dos trimestres de caída marginal sin ponderar la dispersión sectorial ni la naturaleza del shock desvirtúa el diagnóstico.
Luis Caputo recordó que “la definición de recesión técnica es arbitraria y no tiene que ver realmente con la profundidad del tema. Por ejemplo, en Estados Unidos se tienen en cuenta tres cosas: la profundidad de la caída, la duración y la diversidad de sectores que abarca. Eso es algo mucho más razonable”.
El titular de Hacienda argumentó que el retroceso de julio fue un episodio atípico (outlier): “Es obvio que en julio algo pasó. ¿Qué pasó? Pasó el problema de la suba del gas, pasó el problema de las lluvias y el Mundial, entonces dio un número raro. Ahora estás mirando el espejo retrovisor, son los números del pasado”.
Furiase detalló las condiciones que, según el Ejecutivo, deberían verificarse para hablar formalmente de un proceso recesivo. “Para que haya una recesión se tienen que cumplir tres características: que haya una caída profunda, que sea difundida entre todos los sectores y que sea extendida en el tiempo”, afirmó.
El secretario sostuvo que la contracción respondió a factores netamente transitorios y recordó que la economía se ubica actualmente 6,1% por encima de los niveles de diciembre de 2023, lo cual invalidaría el supuesto de una fase recesiva prolongada.
Ayuda de EE.UU. y “sudden stop”
Sin saber lo que hará esta vez el “tío Scott” (Bessent) con el swap de unos 20 mil millones de dólares que puso sobre la mesa tras la corrida por el triunfo del año pasado de Axel Kicillof en Buenos Aires, el mercado desconfía. Mientras tanto Caputo les recuerda que el BCRA “les ganó” US$ 2 mil millones en aquella ocasión por una desconfianza similar.
El equipo económico desvinculó las tensiones cambiarias y financieras recientes de desajustes en el programa doméstico, asignándole a la confluencia de un temporal internacional y a maniobras de la oposición.
Caputo admitió que el escenario internacional resultó más adverso que lo previsto inicialmente. “Claramente me parece que el shock externo (sudden stop) fue más fuerte de lo que nosotros esperábamos en ese momento”.
Se sumaron la disparada internacional en el precio del petróleo y el gasoil, el endurecimiento de tasas de la Reserva Federal y el desplome de las bolsas internacionales (con caídas de hasta 20% en el Nasdaq), lo que detonó una reversión de flujos desde emergentes hacia bonos del Tesoro norteamericano.
Pese a ello, el ministro desestimó que la depreciación del peso se traslade a precios (pass-through), sustentado en que la inflación núcleo corre a un ritmo anual del 20% y el Banco Central no convalida monetariamente las subas cambiarias.
La incertidumbre política
El ministro apuntó contra la oposición, a la que acusó de buscar paralizar las decisiones de inversión mediante la instalación de temores. “Yo defino el ‘riesgo kuka’ como el riesgo de que gane el kirchnerismo, y para mí ese riesgo no existe; pero ¿qué importa lo que pienso yo? Yo me guío por lo que piensa la gente”.
Caputo ilustró este fenómeno subrayando que los bonos de la deuda soberana que vencen dentro del actual mandato presidencial rinden menos de la mitad que aquellos con vencimiento un año posterior, evidenciando que el riesgo país obedece al temor a una reversión del rumbo político y no a dudas sobre la solvencia del Gobierno.
Furiase coincidió en que la volatilidad proviene del horizonte electoral de cara a 2027. “Las tasas que suben -dijo- son de los bonos que vencen en esa fecha. El mercado tiene miedo de que este modelo económico no siga. En la Argentina, lamentablemente, cada vez que hay elecciones, se genera volatilidad por su historia y porque se dirime si vamos hacia la derecha o la izquierda”.
Las fortalezas
Caputo fue tajante al descartar cualquier requerimiento de colocación de deuda: “Hoy no tenemos déficit fiscal, entonces no tenemos que salir a validar estas tasas. El programa financiero está completamente cerrado, entonces el del 2026 y el del 2027... no necesitamos ir al mercado a validar de ninguna manera”.
El ministro destacó el superávit comercial en torno a los US$ 30.000 millones este año como el próximo, sumado a las compras acumuladas de divisas por el BCRA (superaron los US$ 16.500 millones) frente a la meta inicial de 10.000 millones acordada con el FMI y los desembolsos obligatorios iniciales previstos para 2027 por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Por su parte, Furiase reforzó -sin ofrecer detalles- que “todas las necesidades financieras de este año y el que viene ya están cubiertas”. Y concluyó desestimando cualquier rumor sobre posibles cambios en la conducción económica señalando que “saben que el plan económico es una fortaleza y apuntan contra él”.