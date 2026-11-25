Una recesión técnica sin profundidad ni duración

El gobierno afronta el test de vencimientos confiado en su fortaleza fiscal

Nación argumenta que la economía está 6,1% por encima de diciembre de 2023 a pesar del shock externo del petróleo y las bolsas. Caputo desestima un pase a precios de la suba del dólar mientras el mercado teme por inconsistencias en el programa financiero. La diferencia de tasas y el “riesgo kuka”.