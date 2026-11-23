La economía argentina llega al cierre de 2026 con tres exigencias que empiezan a condicionarse entre sí: recuperar la actividad, reunir los dólares necesarios para afrontar los compromisos financieros y despejar incertidumbres en el camino hacia las elecciones presidenciales de 2027.
Diciembre se asoma con la economía acumulando exigencias que se condicionan entre sí
El Gobierno necesita recuperar la actividad, fortalecer las reservas y asegurar el financiamiento de 2027. El martes se conocerá un dato clave del INDEC, mientras el riesgo país cerró en 1.070 puntos y comienza a tomar forma el frente electoral.
Este martes 24, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre, que completará los datos mensuales correspondientes al tercer trimestre.
El indicador se conocerá después de que el PBI registre una contracción desestacionalizada del 0,6% durante el segundo trimestre y en medio de estimaciones privadas que anticipan otra caída entre julio y septiembre.
El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central consignó que los analistas estimaron que el producto "se habría contraído 2,3% en el Trim. III-26", para luego proyectar una recuperación del 2% en el último trimestre del año. La previsión de crecimiento para todo 2026 se redujo del 1,5% al 0,7%.
En una entrevista con Eduardo Feinmann por Radio Mitre, el ministro Luis Caputo admitió esta semana que "es verdad que a principios de año esperábamos crecer más". Pero le dio lugar a la ilusión remarcando que "agosto empezó a dar una pequeña recuperación y ya en septiembre es un poco más marcada".
Sin embargo, las estimaciones anticipan retrocesos trimestrales. A la espera de las cuentas trimestrales oficiales, los cálculos evidencian un deterioro en las expectativas de crecimiento cuando recién comienza a definirse el programa económico para el próximo año. Las expectativas comenzarán a tomar forma con el dato del martes.
Ente la estabilización y el estancamiento
El IERAL de la Fundación Mediterránea advirtió que "los indicadores de la economía real no dan buenas señales" en uno de sus últimos informes, publicado por su presidente y exfuncionario del actual gobierno, Osvaldo Giordano.
La lectura del extitular de ANSEs es que la producción permanece estancada, con comportamientos dispares entre actividades, y que los sectores más afectados son, en general, aquellos que generan mayor cantidad de puestos de trabajo.
La evolución reciente del EMAE ofrece respaldo a ese diagnóstico. En agosto registró una caída interanual del 1,7%, pese a una mejora mensual desestacionalizada del 0,1%. En los primeros ocho meses, la actividad acumuló un crecimiento del 1,2%. El desempeño sectorial tampoco fue uniforme. Mientras la explotación de minas y canteras creció 11,1% interanual, la industria manufacturera retrocedió 3,2% y el comercio, 3,5%.
Las encuestas empresariales publicadas la última semana por el INDEC aportan otra señal: el 52,7% de los industriales sigue identificando a la "demanda interna insuficiente" como principal limitación para aumentar la producción. Además, en supermercados y mayoristas, un porcentaje creciente espera una "mejora de la situación" durante los próximos tres meses, aunque todavía sin alcanzar a la incorporación de personal.
Caputo reconoció que una recuperación sin una mejora equivalente del empleo introduce una dificultad adicional. "El empleo formal cayó, pero subió el no asalariado ... ¿Eso es ideal? No", dijo, pero apuntó a que "cuando miramos los sueldos de los no asalariados, son los que más crecieron, 53%".
Milei, por su parte, defendió también ante Feinmann, los límites que impone a una eventual política de estímulo: "La primera restricción que usted no puede violentar es el equilibrio fiscal". Y rechazó las medidas financiadas con déficit: "Si usted me sugiere que haga plan platita, digo, eso es un problema".
Condiciones condicionantes
Al deterioro de las expectativas productivas se sumó una semana de mayor incertidumbre financiera. El riesgo país cerró el viernes en 1.070 puntos, su nivel más elevado desde octubre de 2025, mientras el dólar oficial alcanzó nuevos máximos nominales.
Caputo atribuyó parte del deterioro financiero a las expectativas políticas: "El riesgo país sube por el temor a que no esté Milei". Y señaló que el BICE tenía $100.000 millones en créditos aprobados para empresas que no los tomaban por temor a un eventual regreso del kirchnerismo.
El Financial Times advirtió este domingo sobre las dificultades que enfrenta el programa financiero para cubrir cerca de US$ 17.000 millones en pagos a tenedores de bonos durante 2027. La caída de los bonos de países emergentes, según la publicación británica, complicó el acceso al crédito y agravó las dudas sobre la capacidad argentina de refinanciar sus compromisos.
El IERAL había señalado a comienzos de noviembre la necesidad de contar con "un 'Plan A' propio" para afrontar los vencimientos, reservando eventuales respaldos financieros internacionales como alternativa. El jefe del instituto, Jorge Vasconcelos, vinculó el encarecimiento del crédito con dos objetivos que considera urgentes: recuperar la actividad económica y reanudar una acumulación sostenida de reservas internacionales.
Por su parte, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) agregó otra tensión en su último informe financiero: "las ventas de reservas pueden ayudar a contener al dólar, pero también dejan menos capacidad de pago para los bonos".
El desafío aparece incluso cuando el comercio exterior muestra resultados favorables. En octubre, las exportaciones alcanzaron un récord de US$ 10.061 millones y el superávit comercial fue de US$ 3.394 millones. Sin embargo, esos resultados no se traducen automáticamente en un incremento equivalente de las reservas del Banco Central.
En su entrevista, Milei también descartó modificar el esquema cambiario: "Es una tontería que voy a devaluar", aseguró. Esa posición se mantiene pese a las nuevas presiones sobre el dólar y las advertencias acerca del acceso al financiamiento externo.
Con el año electoral encima
La tercera exigencia es política, aunque sus efectos potenciales también alcanzan a las decisiones económicas.
La incertidumbre electoral empezó a ganar terreno, mientras el deterioro del consumo y la inversión viene arrastrando incertidumbres antes de que se intensificaran las dudas sobre la continuidad de las políticas económicas.
Las consultoras vienen profundizando sobre esa hipótesis: las dificultades para recuperar la producción, los salarios y el empleo pueden alimentar la incertidumbre electoral, mientras que esa incertidumbre puede llevar a las empresas a postergar inversiones y contrataciones.
El propio Gobierno alimentó la discusión de las próximas elecciones con el impulso a la reforma electoral, que consiguió esta semana dictamen en el Senado y buscará el jueves concretar la media sanción, con la que pretende suspender las PASO, cambiar el financiamiento a los partidos y modificar el debate presidencial, entre otros items.
Caputo también vinculó la discusión económica con las elecciones: "Yo creo que las elecciones del año que viene son una oportunidad, una declaración como país de si queremos ser un país serio o no", sostuvo.
En ese escenario, la discusión económica también llega al Congreso. El Presupuesto 2027 se debate sobre estimaciones de crecimiento bastante más optimistas que los relevados entre los analistas privados.
La expectativa inmediata estará puesta en el resultado del martes. Una eventual mejora mensual de septiembre no eliminaría las dificultades acumuladas, pero permitirá comenzar a determinar con mayor precisión qué escenario enfrenta la economía argentina al ingresar en el último tramo del año.