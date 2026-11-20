Acordar un modelo de desarrollo productivo que fije metas y objetivos para las próximas décadas, que cuente con el respaldo de todos los sectores del entramado institucional y se mantenga más allá de las ideologías de cada gobierno para poner fin al péndulo argentino y sacar al país del estancamiento de los últimos años: ese fue el eje del coloquio con el que la Agencia para el Desarrollo de Santa Fe y su Región (ADER) celebró los 20 años de su fundación.
Nicolás Cabó: “Debemos debatir un modelo productivo para convertirlo en política pública”
“No podemos ir de un lado hacia el otro y cambiar todo cada vez que asume un gobierno nuevo”, dijo el titular de la entidad. Martín Redrado, José Urtubey, José Natanson, Martín Rapetti, Marina Dal Pogetto y Pablo Olivares fueron los disertantes del encuentro.
“No podemos ir de un lado hacia el otro y cambiar todo cada vez que asume un gobierno nuevo. Tenemos que discutir en serio un modelo productivo y convertirlo en política pública” propuso el presidente de Ader, Nicolás Cabó, que anunció que mediante notas formales enviadas esta semana las entidades productivas invitaron a todos los candidatos a presidente a visitar la ciudad de Santa Fe para que dialoguen con los dirigentes empresarios y visiten fábricas para construir puentes que acerquen a todos.
“El desarrollo no se construye individualmente. Tenemos que trabajar en equipo, el Estado, las entidades y las instituciones porque Santa Fe tiene todo para dar un salto productivo: una excelente ubicación geográfica, recursos humanos talentosos, universidades de excelencia y una gran capacidad de trabajo. El desafío es articular todo eso”, fue el mensaje del intendente, Juan Pablo Poletti.
El federalismo y su nervio más sensible, la distribución de los recursos económicos, fue el eje de la exposición que hicieron Martin Redrado y José Urtubey, autores del libro “Argentina Federal: equilibrio territorial para el desarrollo socioeconómico”, quienes, además de recordar que el del federalismo es un tema de larga data en Argentina, fue uno de los pocos, sino el único, en el que no se logró avanzar desde 1983 hasta la fecha como si se hizo en otros vinculados con la institucionalidad.
En el centro del debate está la cláusula transitoria sexta de la Constitución reformada en 1994, que ordenaba crear un nuevo régimen de coparticipación antes de 1996. Ese régimen debe ser aprobado por las provincias interesadas y no puede modificar en su perjuicio la distribución de recursos vigente. “Lo consultamos con muchos abogados constitucionalistas y concluimos que los requisitos que se usaban y se usan para discutir una nueva ley no son tales”, enfatizó Urtubey, ex vicepresidente de la UIA y, hasta hace poco, dueño de Celulosa Argentina, empresa del sur provincial.
Y agregó una apelación a la lógica institucional: “Si con dos tercios del Congreso podemos reformar la Constitución, cómo no vamos a poder reformar la ley de coparticipación con el mismo requisito”, al tiempo que recordó que las modificaciones a la ley fueron establecidas en los pactos fiscales, a los que calificó de parches, y pidió bajar las retenciones porque no son coparticipables y su rebaja podría ayudar a bajar la informalidad que en el campo ronda es el 64%.
Por su parte, Martin Redrado pidió ver el federalismo desde una óptica integral y no solo fiscal y apoyó su exposición con un dato que debería despertar preocupación entre los gobernadores: la distribución hacia las provincias de los recursos totales que recauda la Nación está en 30%, un porcentaje histórico mínimo, muy por debajo del 52% que establece la Ley de Coparticipación vigente, mientras que aumentaron los fondos específicos que se distribuyen discrecionalmente.
“Argentina está en una encrucijada: avanzamos hacia una segunda etapa o nos quedamos en un país para 10 millones de habitantes. Nosotros queremos un país integrado y para eso propongo cinco revoluciones: impositiva, logística, integración productiva internacional, federal y del crédito”, expuso Redrado para quien entre los problemas centrales que debe afrontar la dirigencia argentina es la informalidad, tanto económica como laboral que, por ejemplo, hace que un trabajador que pierde un empleo registrado pasa a cobrar el 60% de lo que cobraba con el correspondiente impacto en la economía.
Finalmente, Urtubey y Redrado pidieron un RIGI para todos ya que el actual solo favorece a 20 millones de argentinos y no a los 50 millones, criticaron la decisión del gobierno de eliminar por Resolución ministerial el requisito del 20% de proveedores nacionales que contemplaba la norma, advirtieron por la política china de inundar el mundo con sus excedentes comerciales para lo que pidieron medidas antidumping que protejan la producción local y destacaron la oportunidad de Argentina de insertarse como proveedor mundial en un contexto donde los compradores buscan proveedores confiables.
Un mundo convulso
Por su parte José Natanson, editor de la versión argentina de Le Monde Diplomatique, describió el mundo en transición, incierto y atravesado por conflictos en el que vivimos; al cual ha regresado la geopolítica más dura después de años de hegemonía estadounidense tras el final de la guerra fría a fines de la década del 80.
“Tenemos un mundo multipolar, donde se destacan el ocaso del atlantismo con el consiguiente corrimiento del mundo hacia Asia, el repliegue de Estados Unidos hacia su área de influencia y su reemplazo por China como principal socio comercial de la mayoría de los países. En ese contexto, Latinoamérica es una región frágil que no logra estabilizar esta nueva ápoca”, dijo en su exposición.
También destacó el crecimiento del malestar con la democracia y la tolerancia con los autoritarismos que se tradujo en un aumento de los gobiernos de derecha en la región, incluido Argentina, y advirtió sobre las consecuencias del descontento con la democracia reflejada en una expresión muy común en estos tiempos que, entiende, describe muy bien el fracaso de esta: “me da lo mismo quien gane”.
Modelo en cuestión
Por su parte, el economista Martín Rapetti señaló la paradoja que atraviesa la economía desde que asumió Javier Milei: crece la actividad, pero cae el empleo. Es una situación inédita, ya que hasta ahora el empleo había acompañado los ciclos de crecimiento y caída. Advirtió que los sectores que hoy crecen generan poco empleo, mientras que los que caen son los que más puestos crean.
En ese sentido, destacó la importancia de la energía y la minería para impulsar el desarrollo nacional por los dólares que generan, aunque aclaró que no alcanzan para un país del tamaño y la población de Argentina. Para lograrlo, planteó agregar valor a la minería, la energía y la agroindustria, y desarrollar el sector de servicios. “Aun en el mejor de los escenarios, con Vaca Muerta funcionando de acuerdo con los mejores pronósticos, vamos a seguir muy lejos de países similares”, dijo.
Según expuso, si se cumplen los pronósticos más optimistas, dentro de 5 o 6 años, con mucha suerte, las exportaciones de energía y minería podrían llegar a U$S 50 mil millones. Así, los argentinos pasaríamos de exportar U$S 300 per cápita en 2020-2025 a U$S 1.100, muy lejos de los U$S 18.000 de Noruega.
“¿Qué hacen los países ricos y con mucha población, como EE. UU., Japón, los europeos y Corea? Tienen de todo un poco: recursos naturales, pero también producción de servicios. El país tal vez más parecido a Argentina es Canadá, con 41 millones de habitantes y 2.400 dólares de exportaciones per cápita, más del doble de lo que nosotros exportamos por agroindustria, porque tiene desarrollada una cadena de valor. Pero también se expande en minería y exporta mucha industria y servicios”, describió.
Por último, afirmó: “La pregunta que nos hacemos en este auditorio es cuál es el camino al desarrollo, y mi forma limitada de verlo me dice: bienvenido Vaca Muerta, bienvenida la minería, pero con eso no alcanza. Tenemos que agregarle valor a la agroindustria, seguir apostando a generar valor en las manufacturas y en un sector bastante menos preciado, el de los servicios. Ahí me parece que vamos a encontrar el camino al desarrollo”.
A su turno, Marina Dal Pogetto cuestionó algunos números del RIGI: las provincias que alojan inversiones reciben casi ocho veces lo que aportan, mientras que la Nación recibe solo el 1,5%, lo que termina haciendo del régimen un esquema que concentra la inversión en la cordillera. “Lo que yo veo es una pérdida constante de recaudación, sobre todo en la Nación y en las provincias sin proyectos, que deteriora la consolidación fiscal del régimen”, expresó la economista.
Sobre la situación actual, dijo que la economía no arranca porque las políticas fiscales siguen siendo contractivas: los ingresos no mejoran, el empleo formal cae y el informal lo compensa, pero con ingresos promedio más bajos. A eso se suma que el crédito, que impulsó el fuerte crecimiento de 2024, está frenado por las altas tasas.
Mirada santafesina
Finalmente, el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, agradeció que en coloquio se haya reconocido el aporte que las provincias hacen para sostener el ancla fiscal que el gobierno nacional utiliza como una de sus principales variables del plan económico; destacó la baja de la inflación de alta a moderada y admitió que es mucho más difícil el proceso para reducirla a menos de 1% y aseguró que hacer política monetaria en Argentina es como tratar a un paciente con muchas enfermedades severas.
“Hay tres sectores que crecen mucho y lo peor que podemos hacer es decir que ese es el problema. Está claro que una economía dual no es deseable y no creemos que asistir desde el Estado a los sectores más rezagados sea la forma más efectiva de ayudar. Creo que tenemos que encontrar la manera de que los sectores que traccionan generen mecanismo para ayudar a los que no lo hacen, por ejemplo, con el ingreso al país de los dólares que generan para establecer líneas créditos a tasa más baja y de largo plazo y también proveer de energía a precios competitivos para mejorar las condiciones de producción”, dijo.
“¿Qué podemos hacer desde las provincias? – se preguntó Olivares- “lo menos que tenemos que hacer es perder el capital humano que tiene el entramado productivo, y trabajar para generar más infraestructura, más financiamiento y bajar la carga tributaria aún en contexto donde comparado con 2003, que fue un mal año por la sequía, en los primeros 9 meses de este año los recursos tributarios nacionales cayeron 16 % y los provinciales 7 %”.