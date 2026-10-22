Patricia Bullrich pidió que el Gobierno de Javier Milei construya un respaldo económico propio de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y rechazó la posibilidad de volver a depender de una asistencia extraordinaria de Estados Unidos. “No nos puede pasar lo del 2025 que quedamos atados a Scott Bessent”, afirmó.
Bullrich pidió evitar otra dependencia del respaldo financiero de Estados Unidos
La senadora sostuvo que el Gobierno debe llegar a 2027 con herramientas propias para enfrentar la incertidumbre electoral y evitar una situación como la de 2025.
La senadora de La Libertad Avanza sostuvo que el proceso electoral volverá a influir sobre las decisiones de empresas, inversores y otros actores económicos. Por eso planteó que el oficialismo debe acompañar la política económica con acuerdos que garanticen gobernabilidad y reduzcan la incertidumbre.
La referencia a la asistencia de 2025
Bullrich aludió al respaldo financiero que el Tesoro estadounidense otorgó a Argentina durante 2025, cuando Scott Bessent encabezó una serie de medidas de apoyo que incluyeron una línea de swap por US$20.000 millones y compras de pesos en el mercado.
“Si Bessent dijo que hay plata para Argentina, a mí me encantaría decirle que no la necesitamos porque construimos nuestros propios reparos”, expresó la legisladora, que consideró necesario contar con herramientas locales para amortiguar eventuales tensiones durante la campaña.
“La prevención es mejor”
La exministra de Seguridad también advirtió sobre el impacto que pueden tener las corridas cambiarias sobre las reservas. “La lógica de las corridas es muy compleja” y “si destruís tus propias reservas estás empobreciendo el país”, señaló durante una entrevista.
En ese sentido, sostuvo que un acuerdo político que reduzca la incertidumbre puede ser más efectivo que acumular recursos únicamente para responder a una crisis. Bullrich vinculó esa estrategia con la necesidad de atravesar 2027 sin repetir las tensiones financieras registradas antes de las legislativas de 2025.