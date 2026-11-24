La recuperación mensual de la economía que el Gobierno anticipó para septiembre figuró en los papeles, pero fue insuficiente para evitar otro trimestre de la actividad por debajo del anterior dando lugar a una recesión técnica.
El repunte que anticipó Caputo llegó, pero no alcanza a eludir la recesión técnica
El EMAE en septiembre creció 1,1% mensual pero cayó 1,2% interanual, dejando al promedio del tercer trimestre con un rojo de 1,8%. El Gobierno destacó el repunte de los últimos datos que no fueron suficientes para traccionar al total de la actividad.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este martes que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) "registró una caída de 1,2% en la comparación interanual (i.a.) y un incremento de 1,1% respecto a agosto en la medición desestacionalizada (s.e.)".
La reacción oficial destacó el dato mensual. "EL NIVEL DE ACTIVIDAD CRECIÓ 1,1% MENSUAL EN SEPTIEMBRE", remarcó el ministro Luis Caputo en X. Y destacó también que el indicador acumuló "una suba de 1% en los primeros 9 meses del año en relación a igual período de 2025".
Caputo había admitido la semana pasada: "Es verdad que esperábamos crecer más". Pero optó por enfatizar el optimismo oficialista en los últimos datos: "En agosto ya se empezó a dar una pequeña recuperación y septiembre ya hay una recuperación un poco más marcada".
Rebote con revisiones
El dato fue superior a las estimaciones mensuales que preveían las consultoras privadas. Pero también estuvo acompañado por correcciones de los meses anteriores, que modificaron la trayectoria reciente del índice.
Caputo detalló que las variaciones mensuales de julio y agosto fueron revisadas "de -2,8% y +0,1% a -2,5% y +0,4%, respectivamente". Felipe Núñez, gerente general del BICE, agregó: "Considerando las revisiones, el nivel de agosto quedó 0,5% por encima del publicado en el informe previo".
Las correcciones suavizaron la fuerte caída de julio y mejoraron el punto de partida para septiembre. Aun así, el índice desestacionalizado se ubicó en 152,2 puntos, por debajo de los 153,8 de junio y de los 156,6 de marzo.
Caputo también destacó que "el indicador tendencia-ciclo se mantuvo sin variaciones en relación a agosto" y que estaba "6,1% por encima del nivel de diciembre de 2023", al momento de asumir la gestión de Javier Milei.
Otro trimestre en rojo
El dato decisivo aparece al comparar los promedios de actividad. Los índices desestacionalizados del INDEC arrojan 153,6 puntos entre abril y junio y 150,9 entre julio y septiembre: una contracción aproximada del 1,8% en el tercer trimestre.
La economía ya había registrado una baja del 0,6% del PBI durante el segundo trimestre. Dos trimestres consecutivos de retroceso constituyen la definición habitual de recesión técnica. Aunque falta la confirmación de las cuentas de julio-septiembre, prevista para el 16 de diciembre, el estimador anticipa el diagnóstico recesivo.
El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central había pronosticado que el producto "se habría contraído 2,3% en el Trim. III-26". El EMAE fue menos negativo, pero no cambia el signo del trimestre. Para el cuarto, los analistas esperan una recuperación del 2%, mientras redujeron a 0,7% la previsión de crecimiento para todo 2026.
Por su parte, la Universidad Torcuato Di Tella pasó de medir las chances de recesión a evaluar las posibilidades de salir de ella. En octubre, estimó una probabilidad del 15,7% de abandonar la fase recesiva. Es otra medición distinta al EMAE, pero muestran por qué un mes de crecimiento no basta para confirmar un cambio de tendencia.
Dinámica sectorial
El informe señaló que "cinco sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en septiembre". Entre ellos se destacaron explotación de minas y canteras, con un avance interanual del 11,1%, y electricidad, gas y agua, con 4%. La construcción creció 3,5% y revirtió la caída interanual de agosto.
Del otro lado quedaron diez actividades. La más llamativa fue la intermediación financiera, que pasó a ser la mayor incidencia negativa del mes, retrocediendo 11,5% y restó 0,53 puntos porcentuales al índice general. También volvieron a caer aunque con una baja más moderada la industria manufacturera (-1,8%), el comercio (-2,2%) y la pesca (-48,6%).
El sector financiero enfrenta una base de comparación elevada: en septiembre de 2025 había crecido 38,8% interanual. Para el conjunto del índice, el INDEC calculó que la pesca, las finanzas y la industria restaron 1,1 puntos porcentuales a la variación de septiembre.
La menor caída industrial y comercial respecto de agosto indica una mejora relativa, pero ambas ramas permanecen en terreno negativo. Esa diferencia sectorial también aparece en las últimas encuestas del INDEC: el 52,7% de los industriales identificó la "demanda interna insuficiente" como principal limitación para ampliar su producción.
El próximo informe del EMAE será difundido el 21 de diciembre, cinco días después de la publicación de las cuentas trimestrales del PBI. Para entonces podrá determinarse si el repunte que defiende el Gobierno fue el comienzo de una recuperación sostenida o apenas una mejora dentro de un período de contracción general.