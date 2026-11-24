Dilema extractivo

Empleo e inversiones: ¿cuánto trabajo están generando los nuevos motores de la economía argentina?

La expansión de la minería y los hidrocarburos convive con un mercado laboral que continúa perdiendo puestos de trabajo formales. Dos informes permiten analizar el empleo que ya generan estas actividades y las oportunidades que todavía dependen de los grandes proyectos de inversión.