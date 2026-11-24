La minería y los hidrocarburos se consolidan entre las actividades más dinámicas de la economía argentina, pero su expansión todavía no consigue revertir la caída del empleo registrado.
Empleo e inversiones: ¿cuánto trabajo están generando los nuevos motores de la economía argentina?
La expansión de la minería y los hidrocarburos convive con un mercado laboral que continúa perdiendo puestos de trabajo formales. Dos informes permiten analizar el empleo que ya generan estas actividades y las oportunidades que todavía dependen de los grandes proyectos de inversión.
En septiembre, la producción minera creció 7,1% interanual y la extracción de petróleo aumentó 15,6%, según el INDEC. Sin embargo, los últimos registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestran que el empleo asalariado privado cayó 2,1% en agosto respecto de un año atrás, con 132.000 trabajadores menos.
El contraste plantea una pregunta sobre el perfil de la actividad económica: cuánto empleo generan efectivamente los sectores que concentran las mayores inversiones y hasta dónde pueden extender sus beneficios al resto de las ramas productivas.
Dos informes recientes del IERAL de la Fundación Mediterránea y de la consultora Paspartú aportan elementos para abordar esa discusión: el primero analiza la evolución del trabajo registrado en la minería del litio; el segundo, las contrataciones previstas por el RIGI.
El caso del litio
"El empleo es uno de los principales canales a través de los cuales la minería del litio contribuye a las economías provinciales", sostiene Alejandra Nazareno, economista del IERAL, en su informe Más allá de los salares.
Según los registros del Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera (SIACAM), el empleo asalariado formal directamente vinculado con el litio en Catamarca, Jujuy y Salta pasó de 677 puestos mensuales en 2013 a 5.448 durante el primer semestre de 2026.
"El crecimiento más intenso se produjo a partir de 2021", destaca el trabajo. En trece años, la cantidad de trabajadores se multiplicó por ocho, aunque con diferencias importantes entre provincias.
El empleo directo del litio representa actualmente el 5,1% de los asalariados privados registrados de Catamarca, el 2,4% de Jujuy y el 2% de Salta.
"Su impacto se ve en los puestos de trabajo directos, aunque también se extiende a otras actividades mediante la demanda de bienes y servicios y el consumo de los ingresos laborales", explica Nazareno.
Para dimensionar ese efecto, el IERAL utiliza como referencia un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que estima aproximadamente 5,44 empleos indirectos e inducidos por cada trabajador contratado directamente por la minería del litio.
Aplicado a los 5.448 puestos registrados, el cálculo arroja otros 29.639 empleos asociados, hasta alcanzar un total aproximado de 35.000 en las tres provincias.
El propio informe aclara que se trata de una estimación basada en un coeficiente regional común, que "no refleja necesariamente las diferencias en sus estructuras productivas y encadenamientos locales".
La distinción resulta importante: mientras los 5.448 puestos directos surgen de registros administrativos, los restantes corresponden a una proyección estadística sobre el empleo que podría movilizar la actividad en proveedores, transporte, comercio y servicios.
"El desafío no solo consiste en continuar con las inversiones que permitan expandir la producción, sino generar las condiciones para que se potencien sus impactos positivos", advierte Nazareno.
Las previsiones del RIGI
El segundo informe, elaborado por Paspartú, dirigida por Juan José Carbajales, permite observar otra dimensión de esa relación entre capital y trabajo.
En su actualización al 1 de noviembre, la consultora identificó 27 proyectos aprobados bajo el RIGI, con inversiones previstas por US$76.174 millones y una estimación de 133.076 puestos directos e indirectos. La relación equivale a 1,75 empleos por cada millón de dólares comprometido.
Sin embargo, existen diferencias considerables según las actividades. Petróleo y gas concentra US$46.158 millones, el 60,6% de las inversiones aprobadas, pero contempla 39.194 puestos laborales, equivalentes a 0,85 por millón de dólares.
La minería, en cambio, reúne US$27.624 millones y proyecta 73.608 empleos: aproximadamente 2,7 trabajadores por cada millón invertido. La menor intensidad laboral de los hidrocarburos responde, en parte, a las características de una producción que requiere grandes desembolsos en infraestructura, tecnología y equipamiento, sin una demanda proporcional de personal para su operación.
Los puestos previstos por el RIGI tampoco equivalen a empleos ya creados. Incluyen contrataciones directas e indirectas que podrían concretarse durante la construcción y operación de proyectos cuyos desembolsos se extienden durante muchos años.
Las estadísticas oficiales muestran hasta dónde se manifiesta actualmente esa diferencia. En agosto, la explotación de minas y canteras aumentó 0,5% su empleo registrado respecto de julio. Sin embargo, frente al mismo mes de 2025, la cantidad de trabajadores prácticamente no varió: pasó de 87.800 a 87.700.
El contraste es mayor con las actividades que concentran buena parte de los asalariados privados. La industria manufacturera perdió 50.700 puestos en un año, una caída del 4,4%, mientras el comercio resignó aproximadamente 44.200 trabajadores, un retroceso del 3,5%.
Incluso dentro del sector energético aparecen comportamientos diferentes. Mientras la extracción de petróleo aumentó 15,6% interanual en septiembre, los servicios de apoyo a la extracción de petróleo y gas registraron una contracción del 9,4%.
Para el IERAL, potenciar los beneficios laborales requiere "conformar un entorno que promueva la formación de recursos humanos, el desarrollo de proveedores locales y el fortalecimiento de los encadenamientos productivos". Ese camino permitiría "transformar la expansión minera en oportunidades de desarrollo sostenibles, incluso más allá de la vida útil de los proyectos".