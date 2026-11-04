El presidente de la Unión Industrial Argentina, Martin Rapallini, destacó que, desde la asunción de Milei, el país inició “un proceso de transformación económica necesario e impostergable”. Señaló que el desafío es “pasar de una economía organizada para defenderse a una economía organizada para producir, invertir y crecer”. Reiteró que la apertura y la mejora de la competitividad industrial deben avanzar juntas. Para ello, propuso un Pacto Fiscal Federal para la Competitividad y un régimen industrial para la competitividad internacional, al que denomina RIGI Industrial. También subrayó la urgencia de construir “un puente” para “atravesar esta transición”.
Rapallini pidió igualar con urgencia las condiciones con los competidores para preservar las capacidades industriales
El presidente de la UIA propuso un Pacto Fiscal Federal para la Competitividad y un RIGI industrial. Dijo que este año la industria está perdiendo 3.700 empleos formales por mes. “Nuestro gran desafío es construir una Argentina que sobre la base de la estabilidad económica pueda preservar, desarrollar y multiplicar las capacidades productivas”, dijo.
Bajo el lema “Talento Argentino, la fuerza que transforma”, la UIA celebró este martes su 32° Conferencia Industrial. Participaron el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, el jefe de Gabinete de ministros, Diego Santilli, y otras figuras del ámbito público y privado. Rapallini describió el contexto industrial con los últimos datos del Centro de Estudios de la entidad: una caída de 2,8 en los primeros nueve meses del año frente al mismo período de 2025, sectores con una producción entre un 15 y un 20% inferior a la de 2022 y casi 95 mil empleos formales menos desde diciembre de 2023, con una pérdida promedio de 3.700 por mes en lo que va del año.
El nuevo escenario productivo global
En su exposición, Rapallini destacó tres transformaciones simultáneas: el cambio económico argentino, la reconfiguración geopolítica mundial y la revolución del conocimiento impulsada por la inteligencia artificial. Señaló que, tras décadas de trasladar su producción industrial a otros países, muchas economías desarrolladas están cambiando de enfoque. “Estados Unidos y Europa vuelven a considerar a la industria como un activo estratégico porque comprendieron algo fundamental: la pérdida de capacidades productivas y tecnológicas es la pérdida de la capacidad de un país de generar riqueza”, afirmó.
Rapallini señaló que el mundo empieza a reconocer los desequilibrios de la competencia internacional. Atribuyó las fuertes tensiones comerciales a la sobrecapacidad industrial china, los subsidios, el dumping y las diferencias laborales. Sostuvo que la integración y la apertura exigen comprender el funcionamiento del comercio internacional y actuar en consecuencia. También destacó la revolución del conocimiento impulsada por la inteligencia artificial, que transformará profundamente la producción, el trabajo y la generación de riqueza.
Al comenzar su exposición, afirmó que Argentina inició hace casi tres años una transformación económica necesaria e impostergable frente a la alta inflación, el déficit fiscal crónico, las restricciones cambiarias y la inestabilidad de las reglas de juego. Recordó que, durante años, empresas, trabajadores y familias dedicaron gran parte de su tiempo y energía a protegerse de esa inestabilidad. Planteó que el desafío es pasar de una economía centrada en defenderse a otra orientada a producir, invertir y crecer, con la estabilidad macroeconómica como condición fundamental.
Rapallini remarcó que la industria compite directamente con empresas y sistemas económicos de otros países, muchas veces en condiciones desiguales. Explicó que la competitividad depende tanto del esfuerzo empresarial como de los impuestos, el financiamiento, la infraestructura y las condiciones laborales que ofrece cada país. Por eso, sostuvo que la apertura debe avanzar junto con la competitividad: las empresas deben invertir y mejorar su productividad, y el Estado debe generar las condiciones para hacerlo.
El presidente de la UIA reiteró su reclamo de reducir el costo argentino, combatir la competencia desleal y acompañar a las empresas hacia una economía más integrada y competitiva. Subrayó que el desarrollo acumula capacidades durante décadas: además de bienes, la industria genera conocimiento, tecnología, trabajadores calificados, proveedores, ingeniería y experiencia productiva. Advirtió que perder esas capacidades comprometería el desarrollo futuro y pidió actuar con urgencia para facilitar la adaptación y modernización de las empresas.
Pacto Fiscal Federal y RIGI Industrial
Rapallini reiteró dos propuestas que impulsa desde hace meses: un Pacto Fiscal Federal para la Competitividad entre Nación, provincias y municipios, y un régimen industrial para la competitividad internacional, denominado RIGI Industrial. El objetivo es igualar las condiciones de competencia mediante una transformación tributaria que preserve el equilibrio fiscal e impulse la producción, reduzca progresivamente los impuestos que la afectan y promueva nuevas inversiones.
También reclamó medidas urgentes para los sectores industriales transables, en especial las pymes intensivas en mano de obra, que no pueden esperar una reforma integral de la economía. Pidió un puente para atravesar la transición, apoyado en créditos a tasas razonables, defensa de la competencia leal, lucha contra el contrabando y el comercio ilegal, abastecimiento energético, implementación de la Ley de Modernización Laboral, infraestructura, logística y formación de recursos humanos.
Finalmente, Rapallini sostuvo que la inteligencia artificial no solo mejorará procesos, automatizará tareas y reducirá costos, sino que transformará lo que podemos producir. Acelerará el desarrollo de materiales, tecnologías, medicamentos, alimentos, baterías y productos aún inimaginables. Esto volverá a situar a la industria en el centro del desarrollo: convertir el conocimiento y los descubrimientos científicos en productos y soluciones exige capacidades industriales, empresas, ingenieros, técnicos y trabajadores. La ciencia abrirá nuevas posibilidades y la industria las hará realidad. “Se viene una revolución del hacer”, concluyó.