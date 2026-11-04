Conferencia de la UIA

Rapallini pidió igualar con urgencia las condiciones con los competidores para preservar las capacidades industriales

El presidente de la UIA propuso un Pacto Fiscal Federal para la Competitividad y un RIGI industrial. Dijo que este año la industria está perdiendo 3.700 empleos formales por mes. “Nuestro gran desafío es construir una Argentina que sobre la base de la estabilidad económica pueda preservar, desarrollar y multiplicar las capacidades productivas”, dijo.