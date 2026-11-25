El Banco Nación cotizó a $1.565 para la compra y $1.615 para la venta, con un aumento de $15 en ambas puntas y una variación del 0,94%. El spread se ubicó en $50.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 25 de noviembre, en Argentina
La cotización de la divisa estadounidense mostró movimientos alcistas durante la jornada del martes, en línea con el comportamiento registrado en el mercado cambiario.
Por su parte, el dólar blue subió 0,90% y cerró a $1.670 para la compra y $1.690 para la venta. En tanto, el MEP retrocedió 1,13%, hasta $1.680,73 para la compra y $1.681,43 para la venta.
Los modos de consumo también reconfiguran el rostro de las calles
Las PyMEs comerciales retroceden mientras la venta online crece. El destino de los locales cerrados se debate entre el estancamiento y el cambio de hábito. Gimnasios y entretenimiento ganan terreno. Los “dark stores” acechan mientras los repartidores aportan servicios y desorden de vecindad y tránsito.Continuar leyendo →
La cotización del dólar en bancos
- Banco Santa Fe: compra $1.570 | venta $1.620.
- Banco Provincia: compra $1.565 | venta $1.615.
- Banco Nación: compra $1.565 | venta $1.615.
- Banco Bica: compra $1.569 | venta $1.620.
Santa Fe: hasta agosto cerraron en la provincia casi mil empresas
Desde la asunción de Milei se perdieron 3.390 empleadores, el 6,7% del total.Continuar leyendo →