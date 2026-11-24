El dólar oficial volvió a subir este martes y superó la barrera de los $1.600 en el mercado minorista, en una nueva jornada de presión sobre las cotizaciones cambiarias. La divisa estadounidense alcanzó los $1.605 para la venta en las pizarras del Banco Nación y marcó un nuevo máximo nominal.
El dólar superó los $1600 y el Riesgo País se ubicaba por encima de los 1100 puntos
La cotización minorista alcanzó un nuevo máximo nominal en el Banco Nación. La divisa acumula un incremento de $45 durante noviembre y registra cuatro subas consecutivas.
La suba fue de $5 respecto del último cierre del viernes, equivalente a un incremento del 0,3%. De esta manera, el tipo de cambio minorista acumuló un avance de $45 durante noviembre, mientras que en la última semana registró una aceleración en su tendencia alcista.
Se trata del cuarto incremento consecutivo de la cotización. El lunes no hubo operaciones en el mercado local debido al feriado por el Día de la Soberanía Nacional, por lo que la actividad cambiaria se retomó este martes.
Más presión cambiaria
El movimiento del dólar se produce en un contexto de mayor demanda de cobertura cambiaria por parte de los inversores, que buscan resguardar sus posiciones frente a la evolución del tipo de cambio.
La tendencia alcista se había intensificado durante la última semana, cuando la cotización minorista avanzó $30 en apenas cinco jornadas y alcanzó los $1.600 al cierre del viernes pasado.
El incremento de noviembre también representa un cambio respecto de los meses anteriores, en los que el dólar oficial había mostrado variaciones más moderadas.
En paralelo, el comportamiento de las cotizaciones financieras refleja una mayor demanda de dólares fuera del mercado oficial. La evolución de estos segmentos constituye otro indicador de las expectativas de los operadores respecto del rumbo cambiario.
Los valores del mercado
La suba también se reflejó en otros segmentos del mercado cambiario. Durante la jornada de este martes, el dólar mayorista se negociaba en torno a los $1.590, mientras que el dólar blue alcanzaba los $1.675.
Por su parte, el dólar contado con liquidación (CCL), una de las referencias utilizadas para dolarizar activos mediante operaciones financieras, superaba los $1.800 y se ubicaba alrededor de los $1.812.
De esta manera, las distintas cotizaciones mostraban nuevos máximos nominales en una jornada marcada por la búsqueda de cobertura y la presión sobre los activos argentinos.
La evolución del tipo de cambio será uno de los datos centrales de las próximas ruedas, en un escenario en el que el mercado sigue de cerca las decisiones económicas del Gobierno y el comportamiento de las monedas de la región.
El riesgo país, cerca de los 1.100 puntos
En paralelo, el riesgo país argentino volvió a subir y quedó en 1.108 puntos básicos. El indicador elaborado por JP Morgan se ubicaba en 1.071 unidades durante la mañana de este martes, con un incremento de 36 puntos respecto del registro anterior.
El índice refleja la sobretasa que debe pagar la deuda argentina en dólares frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Su avance evidencia el deterioro de la percepción de los inversores sobre los activos soberanos y encarece las posibilidades de financiamiento externo.
El nivel alcanzado representa el registro más elevado en más de un año y se suma a la presión observada sobre las cotizaciones cambiarias.