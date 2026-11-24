El dólar cerró este viernes 20 de noviembre con una suba en las cinco entidades relevadas. En el Banco Nación, la cotización quedó en $1.545 para la compra y $1.595 para la venta, con un incremento de $10 en ambas puntas y una variación del 0,63%.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 24 de noviembre, en Argentina
En el Banco Nación, la divisa estadounidense cerró a $1.545 para la compra y $1.595 para la venta, mientras que el dólar blue alcanzó los $1.670 y el MEP llegó a $1.679,94.
Por su parte, el dólar blue avanzó un 1,83% y terminó en $1.670 para la venta, mientras que el MEP subió un 2,21%, hasta los $1.679,94.
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La cotización del dólar en bancos
- Banco Santa Fe: compra $1.550 | venta $1.615.
- Banco Provincia: compra $1.550 | venta $1.600.
- Banco Nación: compra $1.550 | venta $1.600.
- Banco Bica: compra $1.554 | venta $1.605.
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