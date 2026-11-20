El dólar cerró este viernes 20 de noviembre con subas en las cinco entidades relevadas y precios vendedores de entre $1.594 y $1.605. El blue avanzó 1,83% hasta $1.670 y el MEP subió 2,21% a $1.679,94. Entre los bancos, Bica registró el mayor aumento porcentual, con un 1,01%.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este viernes 20 de noviembre
El paralelo avanzó 1,83% y el bursátil subió 2,21%. Las cinco entidades relevadas registraron aumentos, con Bica al frente de las variaciones porcentuales.
Así cerró el dólar
Banco Provincia de Buenos Aires e ICBC coincidieron en una venta de $1.600, con subas de $15 en ambas puntas y una variación del 0,95%. Las compras fueron de $1.550 y $1.540, respectivamente. Así, los spreads se ubicaron en $50 para Provincia y $60 para ICBC.
Banco Nación cotizó a $1.545 para la compra y $1.595 para la venta, con un aumento de $10 en ambas puntas, una variación del 0,63% y un spread de $50. Hipotecario mostró $1.550 y $1.594, con subas de $5 y $15, respectivamente, una variación vendedora del 0,95% y una diferencia de $44.
Banco Bica presentó una compra de $1.554 y una venta de $1.605, con un incremento de $16 en ambas puntas. La variación fue del 1,01% y el spread quedó en $51. Su precio vendedor fue el más alto entre las cinco entidades relevadas, $5 por encima de Provincia e ICBC.
Dólar MEP
El dólar MEP cotizó a $1.679,25 para la compra y $1.679,94 para la venta, con una suba del 2,21% y un spread de $0,69. La punta compradora avanzó $39,31 y la vendedora, $36,25. Esta última quedó $74,94 por encima de Banco Bica, la entidad con la venta más alta del relevamiento.
Dólar blue
El dólar blue se ubicó en $1.650 para la compra y $1.670 para la venta, con un incremento de $30 en ambas puntas y una variación del 1,83%. El spread fue de $20. Su precio vendedor quedó $9,94 por debajo del MEP y $75 por encima del registrado en Banco Nación.