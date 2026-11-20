Mercado cambiario

El dólar oficial volvió a subir y el riesgo país superó los 1.000 puntos

La cotización minorista alcanzó los $1.595 en el Banco Nación y acumuló un incremento de $25 en la semana. El indicador de JP Morgan trepó a 1.038 puntos, su nivel más alto en más de un año.