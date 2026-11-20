El mercado cambiario argentino cerró la semana con nuevas señales de tensión. Este viernes 20 de noviembre, el dólar oficial volvió a subir por tercera rueda consecutiva y alcanzó un nuevo máximo nominal histórico. En paralelo, el riesgo país registró un fuerte incremento y superó la barrera de los 1.000 puntos básicos, en una jornada marcada por la caída de los bonos soberanos.
El dólar oficial volvió a subir y el riesgo país superó los 1.000 puntos
La cotización minorista alcanzó los $1.595 en el Banco Nación y acumuló un incremento de $25 en la semana. El indicador de JP Morgan trepó a 1.038 puntos, su nivel más alto en más de un año.
En las pizarras del Banco Nación, la divisa estadounidense se ofreció a $1.595 para la venta, diez pesos por encima del cierre anterior, lo que representó un avance del 0,6%. De esta manera, acumuló una suba de $25 durante la semana y de $35 en lo que va de noviembre, equivalente a un incremento del 2,2%.
El movimiento se produjo en un contexto de mayor demanda de cobertura cambiaria, impulsada por la incertidumbre internacional, la depreciación de monedas de la región y el desarme de posiciones financieras en mercados emergentes.
Los dólares financieros
La tendencia alcista también se trasladó al mercado mayorista y a las cotizaciones financieras. El dólar mayorista avanzó ocho pesos, un 0,5%, y se ubicó en $1.573, su valor nominal más elevado hasta el momento.
Con ese movimiento, la distancia respecto del techo de la banda cambiaria, establecido en $1.976,68, se redujo al 25,6%. En lo que va de noviembre, este segmento acumula un incremento de $39, equivalente al 2,1%.
Por su parte, el dólar MEP se negoció a $1.660,49, con un avance de $9,65 respecto de su apertura. El contado con liquidación (CCL) llegó a $1.750,29, tras sumar $6,81 durante la jornada.
La evolución de estas cotizaciones amplió la brecha respecto del tipo de cambio oficial. El CCL se ubicó un 11,2% por encima del mayorista, mientras que el MEP quedó un 5,1% arriba.
El operador cambiario Gustavo Quintana atribuyó la presión sobre el mercado a un escenario internacional inestable. Entre los factores mencionó la depreciación del real brasileño, que el jueves llegó a retroceder un 1% y motivó una intervención de su Banco Central, además de las bajas registradas en los mercados del exterior.
Ese contexto genera incertidumbre entre los inversores y favorece el desplazamiento de capitales desde los mercados emergentes hacia activos considerados de mayor calidad, una dinámica que incrementa la demanda de dólares.
Fuerte suba del riesgo país
Otro de los datos destacados de la jornada fue el comportamiento del riesgo país. El indicador elaborado por JP Morgan escaló 107 unidades y llegó a los 1.038 puntos básicos, una suba del 11,5%.
Se trata de su nivel más elevado desde octubre de 2025, cuando había alcanzado registros similares en la previa de las elecciones legislativas. En aquel momento llegó a ubicarse en 1.081 puntos.
El incremento estuvo acompañado por una jornada negativa para los bonos soberanos argentinos. Los títulos bajo legislación local registraron retrocesos de hasta el 2,2%, mientras que los bonos Globales cayeron hasta un 1,9%. La excepción fue el GD46D, que avanzó un 3%.
Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) observaron que los activos argentinos tuvieron un desempeño más desfavorable que el de otros países emergentes. Según su análisis, la diferencia refleja una mayor sensibilidad de la deuda local frente a los episodios de aversión al riesgo y las dudas sobre el panorama económico.
En la misma línea, el estratega de Cocos, Alan Versalli, vinculó la presión sobre los dólares financieros con el deterioro de los títulos públicos. Cuando aumenta la percepción de riesgo sobre la deuda argentina, explicó, los inversores pueden reducir su exposición a activos locales y buscar cobertura en moneda extranjera.
Acciones con resultados mixtos
En el mercado accionario, los papeles argentinos que cotizan en Wall Street mostraron comportamientos dispares, mientras los principales índices estadounidenses volvieron a operar en terreno negativo.
Entre las subas se destacaron Globant, con un avance del 3,8%; Mercado Libre, que ganó un 2,3%, y Edenor, con una mejora del 1,2%. En el extremo opuesto quedaron Tenaris, con una caída del 2,3%; BBVA, que retrocedió un 1,6%, y Telecom, con una baja del 1,1%.
En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval descendió un 0,8% y se ubicó en 80.391 unidades. Medido en dólares, retrocedió un 1,6%, hasta los US$46.
La combinación de una mayor presión cambiaria, el retroceso de los bonos y el avance del riesgo país volvió a poner el foco de los operadores sobre la evolución de los activos argentinos y la capacidad del programa económico para sostener la estabilidad financiera.