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En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 20 de noviembre, en Argentina

En el Banco Nación, la divisa estadounidense registró un incremento del 0,32% y terminó la jornada en $1.535 para la compra y $1.585 para la venta, mientras que el dólar MEP alcanzó los $1.636,18.