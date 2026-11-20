El dólar cerró con una suba del 0,32% en el Banco Nación, que cotizó a $1.535 para la compra y $1.585 para la venta, con un incremento de $5 en ambas puntas. En el mercado paralelo, el blue avanzó un 0,61% y llegó a $1.640 para la venta.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 20 de noviembre, en Argentina
En el Banco Nación, la divisa estadounidense registró un incremento del 0,32% y terminó la jornada en $1.535 para la compra y $1.585 para la venta, mientras que el dólar MEP alcanzó los $1.636,18.
Por su parte, el dólar MEP subió un 0,53% y se ubicó en $1.635,67 para la compra y $1.636,18 para la venta. Así, la cotización bancaria del Nación quedó $55 por debajo del valor vendedor del blue y $51,18 por debajo del MEP.
Dólar blue, MEP, CCL y mayorista
- Dólar blue: compra $1.620 | venta $1.640.
- Dólar MEP: compra $1.631,90 | venta $1.649,80.
- Dólar CCL: compra $1.739,80 | venta $1.748,20.
- Dólar mayorista: compra $1.556 | venta $1.565.
La cotización del dólar en bancos
- Banco Santa Fe: compra $1.535 | venta $1.580.
- Banco Provincia: compra $1.535 | venta $1.585.
- Banco Nación: compra $1.535 | venta $1.585.
- Banco Bica: compra $1.538 | venta $1.589.
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