Mercosur 2027

Argentina asume la presidencia pro tempore ante el desafío de consolidar el acuerdo con la UE

El economista Gerardo Alonso Schwarz analiza desde el Ieral/Fundación Mediterránea, los desafíos de la gestión, en medio de la compleja vecindad con el gobierno de Lula y los desafíos del mercado del viejo continente.