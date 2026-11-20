El próximo 4 de diciembre de 2026 la Argentina recibirá de manos de Uruguay la Presidencia Pro Tempore (PPT) del Mercosur para liderar la conducción del bloque durante el primer semestre de 2027. Según advierte un reciente informe de investigación firmado por el economista Gerardo Alonso Schwarz, este traspaso institucional ocurre en un punto de inflexión decisivo para la integración regional.
Argentina asume la presidencia pro tempore ante el desafío de consolidar el acuerdo con la UE
El economista Gerardo Alonso Schwarz analiza desde el Ieral/Fundación Mediterránea, los desafíos de la gestión, en medio de la compleja vecindad con el gobierno de Lula y los desafíos del mercado del viejo continente.
De acuerdo con el análisis del IERAL/Fundación Mediterránea, el recambio de autoridades se produce tras un período de singular dinamismo en las negociaciones externas, encabezado por el histórico avance con Europa, pero en un contexto donde el grupo integrador no ha logrado resolver sus contradicciones internas.
Como señala puntualmente Alonso Schwarz, “el traspaso ocurre tras un año de intensa actividad comercial externa -marcado por el fin de décadas de espera con la Unión Europea-, pero en el que el bloque aún no ha resuelto su dilema estructural de fondo: cuánta flexibilidad tolera una unión aduanera sin fracturarse".
Para la Argentina -en particular para el tejido productivo del interior del país- el liderazgo ejercido durante los primeros seis meses de 2027 representará un examen crucial “en particular para sus economías regionales”. Señala el reporte que este semestre funcionará como “una prueba concreta para determinar si los tratados firmados se traducen en competitividad y exportaciones efectivas".
El histórico acuerdo con la UE
El eje determinante del comercio exterior del bloque durante 2026 fue el destrabe de las negociaciones con Bruselas. El estudio del IERAL destaca que "el hito central de 2026 fue el destrabe del acuerdo comercial interino entre el Mercosur y la Unión Europea, suscrito el 17 de enero en Asunción tras más de 25 años de negociaciones y puesto en aplicación provisional el 1º de mayo".
Los términos del tratado implican un impacto directo sobre la oferta exportable argentina. El informe recuerda que el entendimiento "elimina aranceles para el 92% de las exportaciones del bloque y alcanza al 99% de los envíos agrícolas argentinos."
Se trata de un acceso preferencial a un mercado de alto poder adquisitivo que actualmente absorbe el 9,3% de los despachos totales de la Argentina hacia el exterior. Las proyecciones elaboradas por el equipo de investigación que integra Alonso Schwarz anticipan un significativo salto cuantitativo hacia el final de la década.
Evolución proyectada: Los envíos argentinos a la Unión Europea podrían pasar de US$ 8.499 millones registrados en 2025 a aproximadamente US$ 15.100 millones hacia el año 2030, lo que representa un incremento del 79%.
Desempeño inicial: En los primeros cinco meses de aplicación provisional del acuerdo (mayo-septiembre de 2026 frente a igual período de 2025), las exportaciones totales del Mercosur hacia la Unión Europea mostraron un salto del 25%, mientras que el flujo inverso (ventas europeas hacia el Mercosur) creció un 3%.
Asimetrías entre socios: El dinamismo exportador hacia Europa registró un comportamiento heterogéneo entre los miembros del bloque: Paraguay encabezó las subas con un incremento del 46%, seguido por Brasil (+27%) y la Argentina (+13%), en tanto que Uruguay registró una contracción del 10%.
La asignatura pendiente
Pese al empuje registrado en el frente extrabloque, el informe de la Fundación Mediterránea advierte que el comercio entre los países miembros atraviesa un prolongado cuadro de atrofia.
A diferencia del auge experimentado a finales de los años noventa -cuando las ventas intrabloque llegaron a representar más del 20% de las exportaciones totales de los socios-, en la actualidad esa participación "permanece estancada en torno al 10,5 %".
Gerardo Alonso Schwarz atribuye este debilitamiento a fricciones persistentes dentro de la zona de libre comercio, citando la acumulación de barreras paraarancelarias, trabas aduaneras, falta de armonización normativa y elevados costos de transporte.
Esta ineficiencia logística castiga de forma desproporcionada al mapa productivo. El informe destaca que para las provincias del NEA y del Litoral argentino, que albergan más del 70% de los pasos fronterizos con Brasil y Paraguay, las demoras de paso y sobrecostos operativos minan severamente la competitividad regional antes de que los productos puedan llegar a los nodos portuarios de ultramar.
Tensiones políticas y por los cupos
La conducción argentina de la Presidencia Pro Tempore deberá gestionar un tablero diplomático cruzado por marcadas discrepancias internas. Según detalla el trabajo publicado en Novedades Económicas, la agenda política del Mercosur estuvo signada por dos focos de conflicto:
Reparto de cuotas arancelarias europeas: La discusión en torno a los criterios de asignación de las cuotas libres de arancel concedidas por la Unión Europea para productos sensibles como carne bovina, carne aviar, azúcar y etanol.
Fricciones geopolíticas bilaterales: Los reparos manifestados por el gobierno de Brasil ante el acuerdo comercial bilateral suscrito entre la Argentina y los Estados Unidos.
Respecto de la controversia por las cuotas europeas, el análisis del IERAL identifica dos posiciones antagónicas en el seno del bloque. Por un lado, "Argentina y Brasil privilegian el historial exportador y la capacidad productiva"; por el otro, "Paraguay y Uruguay reclaman equidad entre socios y un trato especial en función de su menor tamaño relativo".
Evitar la subejecución de los cupos y desactivar el conflicto distributivo se perfila como una de las tareas más complejas para la diplomacia argentina.
Hoja de ruta estratégica
De cara al primer semestre de 2027, el reporte elaborado por el IERAL de la Fundación Mediterránea delinea las prioridades operativas que demandarán la atención de la Presidencia Pro Tempore argentina:
Más allá de la vigencia provisional, la gestión deberá cerrar mecanismos definitivos para la administración de contingentes y dar seguimiento al proceso institucional en Europa, donde un pedido de opinión ante el Tribunal de Justicia de la UE mantiene en suspenso la ratificación parlamentaria plena.
Asimismo, resultará prioritario asistir a las pymes y economías regionales para cumplir con normas de trazabilidad ambiental, tal como el reglamento de productos libres de deforestación que exige geolocalización exacta para los lotes de madera y celulosa.
El informe destaca que el Mercosur mantiene negociaciones activas para acuerdos preferenciales con naciones y bloques que engloban el 35% del PBI mundial. La balanza comercial de la Argentina proyectada para 2025 en estos mercados de negociación muestra un mapa diverso:
Concluye que el semestre que encabezará la Argentina ofrecerá una ventana de oportunidad clave para ordenar la hoja de ruta de estas negociaciones externas según su grado de madurez, al tiempo que obligará al bloque a responder si puede modernizar sus reglas operativas sin perder la cohesión de su unión aduanera.