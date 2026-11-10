Histórico acuerdo comercial

Diputados impulsan adecuaciones sanitarias y comerciales para potenciar las exportaciones santafesinas a la Unión Europea

Se trata de dos comunicaciones promovidas por el diputado Mariano Cuvertino y que se aprobaron en la última sesión de la Cámara, para que se gestionen cambios ante el SENASA en los sistemas de análisis y certificación de productos agropecuarios.