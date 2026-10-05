Proyecto de comunicación

Cuvertino: “Las MiPyMEs se están endeudando para sobrevivir, no para invertir”

El diputado provincial Mariano Cuvertino presentó una proyecto para instar a que el gobierno nacional implemente un sistema alternativo de evaluación crediticia y líneas de financiamiento de la banca pública para que las MiPyMEs puedan reestructurar sus deudas.