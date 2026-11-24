El dólar cerró este martes 24 de noviembre con subas en los cinco bancos relevados y precios vendedores de entre $1.614 y $1.625. El blue avanzó 0,90% hasta $1.690, mientras que el MEP retrocedió 1,13% a $1.681,43. ICBC registró el mayor aumento porcentual entre las entidades, con un 1,56%.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este martes 24 de noviembre
El paralelo avanzó 0,90% y el bursátil retrocedió 1,13%. Las cinco entidades relevadas registraron aumentos, con ICBC al frente de las variaciones porcentuales.
Así cerró el dólar
Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires cotizaron a $1.565 para la compra y $1.615 para la venta, con aumentos de $15 en ambas puntas, una variación del 0,94% y un spread de $50. ICBC mostró $1.565 y $1.625, con subas de $25 en cada punta y una diferencia de $60.
Banco Bica presentó una compra de $1.569 y una venta de $1.620, con un incremento de $15 en ambas puntas. La variación fue del 0,93% y el spread quedó en $51. Su precio vendedor se ubicó $5 por debajo de ICBC, la entidad con la venta más alta del relevamiento.
Banco Hipotecario cotizó a $1.580 para la compra y $1.614 para la venta, con aumentos de $25 y $10, respectivamente. La variación vendedora fue del 0,62% y el spread quedó en $34. Su precio de venta resultó el más bajo entre las cinco entidades relevadas.
Dólar MEP
El dólar MEP se ubicó en $1.680,73 para la compra y $1.681,43 para la venta, con una baja del 1,13% y un spread de $0,70. La punta compradora retrocedió $13,75 y la vendedora, $19,29. Esta última quedó $56,43 por encima de ICBC, el banco con la venta más alta del relevamiento.
Dólar blue
El dólar blue cotizó a $1.670 para la compra y $1.690 para la venta, con un aumento de $15 en ambas puntas y una variación del 0,90%. El spread fue de $20. Su precio vendedor quedó $8,57 por encima del MEP y $75 por encima de los valores de Nación y Provincia.