Financiamiento bursátil

Récord en el Mercado Argentino de Valores: las operaciones crecieron un 35,7% real

Entre enero y septiembre se negociaron instrumentos por $27,4 billones, el mayor volumen registrado para ese período. Los pagarés y los cheques de pago diferido concentraron la mayor parte de la operatoria, mientras que las facturas de crédito electrónicas mostraron el crecimiento interanual más pronunciado. También se recuperaron las negociaciones en dólares.