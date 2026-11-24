Entre enero y agosto cerraron en Santa Fe 977 unidades productivas por la caída del consumo. Desde que asumió Javier Milei, la provincia perdió 3.390 empleadores, según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT)
Santa Fe: hasta agosto cerraron en la provincia casi mil empresas
Desde la asunción de Milei se perdieron 3.390 empleadores, el 6,7% del total.
En agosto, Santa Fe contabilizó 47.339 empresas y organismos empleadores asegurados, 96 menos que los 47.435 de julio. En diciembre de 2023 había 50.729 registrados en la SRT.
Entre julio y agosto de 2026, los mayores descensos se dieron en Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (-46), Construcción (-20), Transporte y almacenamiento (-17), Asociaciones y servicios personales (-13), Alojamiento y servicios de comida (-5), Industria manufacturera (-4), Información y comunicaciones (-4), Servicios profesionales, científicos y técnicos (-4), Servicios inmobiliarios (-3), Intermediación financiera y seguros (-2), Administración pública (-2) y Organizaciones extraterritoriales (-1).
Crecieron, en cambio, Salud y servicios sociales (+12), Comercio (+9), Actividades administrativas y servicios de apoyo (+2) y Servicios artísticos, culturales y recreativos (+2).
A nivel nacional, en agosto de 2026 cerraron 139 empresas, un 0,03% menos que en julio. Es el decimonoveno mes consecutivo de caída.
En la comparación interanual cerraron 14.353 empresas (-2,9%), lo que suma 30 caídas interanuales consecutivas. Desde la asunción de Milei se perdieron 32.429 empresas, el 6,3% del total, la peor caída en los primeros 33 meses de un gobierno.
Según el Monitor de Empresas de Fundar, 10 de los 18 sectores cayeron respecto de julio; los más afectados fueron Agua y residuos (-0,9%, 10 empresas), Transporte y almacenamiento (-0,4%, 129 empresas) e Industria manufacturera (-0,2%, 99 empresas). En la comparación interanual y desde que asumió Milei, 14 de los 18 sectores muestran caídas.
Por último, 16 de las 24 provincias retrocedieron en agosto respecto de julio, con mayor impacto en Tierra del Fuego (-1,5%, 33 empresas), San Luis (-0,7%, 33 empresas) y Santa Cruz (-0,7%, 25 empresas). En la comparación interanual y desde la asunción del actual gobierno, cayeron 23 de las 24 provincias, y las más afectadas fueron La Rioja, Tierra del Fuego y Catamarca.