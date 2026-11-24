Finanzas santafesinas a octubre

Menos coparticipación, salarios arriba de la inflación y mayor ejecución de gastos de capital

El Ministerio de Economía de Santa Fe informó que en diez meses el resultado económico fue positivo por impacto del acuerdo con el Estado nacional en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. El déficit financiero, en tanto, se adjudica a obra pública y al rojo previsional.