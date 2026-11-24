En simultáneo con la discusión del Presupuesto 2027 en la Legislatura de Santa Fe, el Ministerio de Economía actualizó los datos de marcha de finanzas hasta octubre del corriente año, información que ayuda a la tarea del legislador a la hora de marcar su voto respecto a la ley madre para el ejercicio 2028.
Menos coparticipación, salarios arriba de la inflación y mayor ejecución de gastos de capital
El Ministerio de Economía de Santa Fe informó que en diez meses el resultado económico fue positivo por impacto del acuerdo con el Estado nacional en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. El déficit financiero, en tanto, se adjudica a obra pública y al rojo previsional.
En su informe de Análisis de las finanzas provinciales, Economía destaca la caída de ingresos de coparticipación federal en términos a lo previsto en el Presupuesto 2026, partida de salarios al sector público por encima de la inflación acumulada en los diez primeros meses y decisión de mantener la ejecución de obra pública como política anticíclica.
Entre los desagregados de números que se incluyen en el informe, advierte que durante octubre, se aprobó el Decreto 2528/2026 que validó el Convenio celebrado el 22 de octubre de 2026 entre el Estado nacional y la Provincia de Santa Fe en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), a partir del cual se realizaron los registros correspondientes en recursos y gastos, que impactaron en el trabajo.
Los números oficiales de la ejecución presupuestaria de Santa Fe al cierre de octubre de 2026 muestran que la provincia logró sostener el superávit corriente (ahorro económico), aunque cerró los primeros diez meses con un déficit financiero general debido al impulso de la obra pública y al impacto de cubrir con fondos propios el rojo de la Caja de Jubilaciones.
Algunos números
Los ingresos corrientes de la Administración Provincial correspondientes a octubre ascendieron a $1.507.390,67 millones, exhibiendo una variación nominal de 46,98%, y estuvieron compuestos principalmente por ingresos tributarios (65,61%) y contribuciones a la seguridad social (18,57%). Los recursos tributarios ascendieron a $988.993,72 millones, de los cuales 31,87% fueron de origen provincial y 68,13% de origen nacional.
Un tributo provincial (Ingresos Brutos) y dos federales (IVA y Ganancias) equivalen al 85,92% de los ingresos tributarios totales.
Del otro lado, el gasto corriente ascendió a $1.345.343,36 millones (variación nominal de 40,71%), estando constituido principalmente por Remuneraciones (43,42%), Transferencias Corrientes (18,95%) y Prestaciones de Seguridad Social (18,69%).
En diez meses, ingresos corrientes totalizaron $12.615.146,37 millones, y estuvieron integrados principalmente por ingresos tributarios (69,47%) y contribuciones a la seguridad social (20,73%). Los recursos tributarios acumulados sumaron $8.764.216,06 millones (34,22% de tributos provinciales y 65,78% de origen nacional).
El 86,77% de la recaudación tributaria total procede de los tres impuestos señalados anteriormente.
El gasto corriente acumulado a octubre totalizó $12.119.383,87 millones y estuvo distribuido principalmente por Remuneraciones (43,91%), Prestaciones de Seguridad Social (19,50%) y Transferencias Corrientes (18,32%).
El informe del equipo económico que conduce Pablo Olivares subraya que durante los primeros diez meses del año la dinámica de los recursos por concepto de coparticipación federal de impuestos observó una variación interanual del 31,71%, 0,92 puntos por debajo de la inflación del mismo período, implicando una caída en términos reales. Acota que si tales recursos tributarios de origen nacional hubiesen tenido un comportamiento en línea con la inflación -es decir sin crecimiento en términos reales-, en los primeros diez meses del año 2026 se hubiesen recaudado unos $36.157,81 millones más de los efectivamente percibidos.
Pero también destaca entre los gastos corrientes "la dinámica de las remuneraciones durante los primeros diez meses del año con un incremento interanual del 47,88%, 15,25 puntos por encima de la inflación en el mismo período, lo cual responde al impacto de las políticas salariales implementadas desde el comienzo de 2026".
"El resultado operativo (ahorro) acumulado a octubre fue positivo, exhibiendo un ahorro económico de $495.762,50 millones, sosteniendo así la línea de austeridad trazada en cuanto al funcionamiento corriente del Estado provincial", remarca el informe.
Respecto a la inversión, el gasto de capital correspondiente a octubre ascendió a $146.328,26 millones, en términos acumulados $ 1.523.383,55 millones, variación nominal interanual de 57,48%, "como claro indicador de la prioridad que constituye la ejecución de obra pública para este Poder Ejecutivo", subraya el informe de Economía.
Luego, precisa que el financiamiento de ese gasto de capital se realizó entre enero y octubre con ahorro y con recursos de capital. Otro monto se financió con el uso de disponibilidades de ejercicios anteriores -derivadas de los superávits de los ejercicios 2024 y 2025- o saldos no invertidos (47,70%), con la obtención de préstamos con destino a la obra pública (7,67%) y con el recupero de anticipos otorgados (5,47%), totalizando un 60,84% de la ejecución de gastos de capital con financiamiento denominado debajo de la línea.
En términos acumulados a octubre, los ingresos totales ascendieron a $12.763.378,18 millones mientras que el gasto total fue de $13.642.767,42 millones, por lo que el resultado parcial acumulado del ejercicio fue negativo en $879.389,24 millones. Esto se equilibra a partir del uso de las fuentes financieras lo que "responde a la aplicación de una política anticíclica, haciendo uso de fuentes genuinas de financiamiento que hacen que a octubre no se perciba deuda flotante o atrasos vinculados al gasto de capital", dice el trabajo.
El otro dato que resalta Economía es que si la Administración Provincial no hubiese tenido que financiar con recursos propios la falta de aporte nacional al déficit de la Caja de Jubilaciones, el resultado económico sería un 60,29% mayor, implicando un resultado financiero acumulado del ejercicio deficitario por $580.512,71 millones.
Bonos de la deuda
El ex ministro de Economía y hoy diputado provincial Walter Agosto destaca la importancia que tienen en la ejecución del programa de obras públicas los bonos entregados por el Estado nacional a Santa Fe en el marco del llamado Acuerdo de Ejecución de Sentencia Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En octubre de 2022, tras el fallo de la Corte Suprema (de 2015, con liquidación aprobada en 2021) por las detracciones indebidas del 15% de coparticipación entre 2006 y 2015, el Estado Nacional entregó a Santa Fe títulos públicos por un total de $151.873 millones.
Hoy estos títulos están identificados como Fuente 3016 en el Presupuesto.
Agosto precisa que en el ejercicio 2024, el 54% de la inversión directa fue mediante ese recurso presupuestario que se elevó al 75% en el 2025. En los primeros diez meses del año, según el cálculo de Agosto, esos títulos representaron el 13% de lo ejecutado.
Cabe señalar que esos fondos tienen afectación específica para obra pública y equipamiento (y para poder segregarlos de la recaudación corriente en los informes de ejecución presupuestaria y Cuenta de Inversión), la Provincia creó la Fuente 3016. Cada vez que vencen cupones de intereses, amortizaciones o se liquidan esos bonos para pagar obras, el ingreso y el gasto se imputan contra esa fuente.