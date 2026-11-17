La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de Santa Fe recibirá este jueves al ministro de Economía, Pablo Olivares, quien expondrá los fundamentos y el detalle acerca del proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Provincial para el ejercicio 2027, actualmente en consideración en Cámara de Senadores.
Diputados recibe a Pablo Olivares para adelantar el debate sobre el Presupuesto
El ministro irá a la reunión de comisión más allá de que el expediente está en el Senado. La futura Ley Tributaria ingresaría recién la semana venidera.
El ministro asistirá a la reunión semanal de la Comisión que preside la radical Jimena Senn, desde las 9.30, cuando el tema recién sería votado por la tarde en el Senado, cámara a la que informó este miércoles sobre la temática.
En tanto, en la misma Cámara de Diputados se aguarda el ingreso del mensaje sobre futura ley tributaria 2027 que será remitida en la próxima semana por el Poder Ejecutivo. No obstante, se estima que el ministro de Economía anticipará los principales ejes del mensaje.
Sobre el Presupuesto 2027, el diputado justicialista y exministro de Economía, Walter Agosto, ingresó en la última sesión un extenso pedido de informes para "contar con información detallada y actualizada para iniciar su análisis".
Algunos de los puntos contenidos en la minuta girada a la Comisión de Presupuesto y Hacienda: incremento previsto en el Presupuesto para los recursos tributarios propios (Ingresos Brutos, Inmobiliario, Patente y Sellos) con relación a la proyección que el gobierno estima al 31 de diciembre de 2026; porcentaje de recaudación de los impuestos de emisión durante 2025 y el transcurso del corriente año así como incremento previsto en el Presupuesto 2027 para los gastos corrientes y los gastos totales, con relación a la proyección que el gobierno estima al 31 de diciembre próximo.
También requiere datos del esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento de la Administración Provincial al 31 de octubre, y el comparativo respecto al mismo período del año 2025; resultado financiero del IAPOS y de Caja de Jubilaciones al 31 de octubre y proyecto para el año; así como montos percibidos en concepto de "aporte solidario" aplicado a los pasivos provinciales, y en concepto de incremento de los aportes personales a los agentes en actividad.
Agosto quiere conocer los incrementos tarifarios contemplados en el proyecto de presupuesto 2027 para las empresas EPE y ASSA. Además gasto devengado y porcentaje de ejecución, al 31 de octubre, de programas: Caminos Productivos, Fondo de Obras Menores, Plan Abre, Plan Brigadier, Programa de Infraestructura para la Seguridad Vial en Gobiernos Locales y transferencias a la Municipalidad de Rosario y de Villa Gobernador Gálvez, correspondientes a los convenios de salud.
Otros de los puntos del pedido de informes es sobre el saldo del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO), cartera de títulos públicos nacionales recibidos en el marco del acuerdo de ejecución de Sentencia entre el Estado Nacional y la Provincia de Santa Fe por la deuda de Anses y homologado por la Corte Suprema de Justicia.
Cantidad de agentes, anticipos a municipios y comunas, estado de la deuda pública y "los factores que explican el déficit fiscal provincial publicado, cercano a $ 1 billón y equivalente al 10,2% de los recursos totales".
Agosto además pide conocer las medidas que el Gobierno ha planteado en el proyecto de presupuesto 2027 para que sea equilibrado, "teniendo en cuenta el fuerte desequilibrio que registran las cuentas públicas en lo que va de 2026" y el porcentaje de los recursos correspondiente al endeudamiento por 800 millones de dólares que se han aplicado a la ejecución de gasto de capital y otros fines contemplados en la norma de autorización y de qué manera se administran los excedentes.