El repaso de datos respecto de cómo procesa la opinión pública la actual coyuntura tanto a nivel provincial como nacional fue uno de los ejes de la reunión de gabinete que presidió Maximiliano Pullaro este martes en la ciudad de Rosario. También – como publicara El Litoral-, el análisis del proyecto para un nuevo Código Procesal Civil y Comercial, remitido por el Poder Ejecutivo en las últimas horas a la Legislatura.
Reunión del gabinete provincial, con repaso de números y una invitada especial
La presidió Maximiliano Pullaro en Rosario. El mandatario sumó a Carolina Losada, con quien conversó una vez finalizado el cónclave de ministros. Economía ultima la redacción de la ley tributaria, que será enviada a la Cámara de Diputados.
El encuentro, esta vez, contó con una invitada especial: la senadora nacional Carolina Losada. La legisladora radical había estado el viernes con un grupo de funcionarios provinciales recorriendo "El Infierno", la cárcel para presos de alto perfil que se construye en Piñero. Y este lunes, por iniciativa del gobernador, se sumó a la reunión de ministros. Había estado en otros encuentros cuando se gestaban como "ampliados" y se extendía la convocatoria a legisladores nacionales o provinciales. Pero como reunión "ordinaria" de gabinete, fue su primera vez.
Desde su rol institucional, se puso a disposición de la gestión; hizo consultas sobre determinadas temáticas y algunas consideraciones generales. La definió "como una buena experiencia y muy enriquecedora". Después del encuentro con ministros, Losada se reunió con Pullaro, y a posteriori, recorrió el futuro Polo de la Niñez junto Victoria Tejeda.
En la charla con el mandatario – según se supo- prevaleció el análisis de la agenda legislativa nacional, la cobertura de vacantes en la justicia federal y la relación con la actual gestión de Javier Milei.
En el escenario electoral local, el nombre de Losada comienza a sonar con fuerza como una de las eventuales candidatas a diputadas provinciales para encabezar una lista promovida por la Casa Gris.
Datos
Qué sucede y cómo evoluciona el humor social en la provincia fue – como se dijo- otro de los temas abordados también en la reunión. Se desplegaron mediciones según las cuales la inseguridad, que solía encabezar el ranking de las principales preocupaciones de la ciudadanía, ahora fue desplazada por la economía y la incertidumbre respecto del empleo.
Los sondeos también bucearon en la opinión pública santafesina para obtener valoraciones respecto de la política educativa de la actual gestión, así como de la cultural y deportiva. Se intentó "medir" el impacto que generó en la provincia – en términos de cómo lo evalúa la sociedad- la realización de los Juegos Suramericanos.
Números
En paralelo, el Ministerio de Economía termina de redactar el proyecto de ley tributaria para 2027. Según confirmaron fuentes de la cartera a El Litoral, el mensaje será enviado "entre fines de esta semana y comienzos de la próxima", y tendrá ingreso por la Cámara de Diputados.
Como se informara oportunamente, la propuesta no incluirá modificaciones a las actuales alícuotas de los impuesto de emisión provincial (Patente, Inmobiliario, Ingresos Brutos, Sellos) pero sí una actualización de los valores, de acuerdo con la evolución de la inflación y los salarios en el último ejercicio. Asimismo, mantendrá y potenciará una serie de medidas ya vigentes en la actualidad para promover e incentivar el desarrollo de los sectores productivos.
Para este martes tenía previsto reunirse la Comisión de Análisis Tributario que integran funcionarios provinciales y legisladores, y representantes de entidades de los sectores productivos y empresariales.