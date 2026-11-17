Temario y lecturas

Reunión del gabinete provincial, con repaso de números y una invitada especial

La presidió Maximiliano Pullaro en Rosario. El mandatario sumó a Carolina Losada, con quien conversó una vez finalizado el cónclave de ministros. Economía ultima la redacción de la ley tributaria, que será enviada a la Cámara de Diputados.