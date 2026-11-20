Votación dividida en Diputados

La Legislatura se encamina a garantizar, por ley, educación financiera en escuelas santafesinas

La decisión quedó en manos del Senado. El objetivo es que jóvenes y adultos tengan herramientas a la hora de tomar decisiones sobre el dinero. La Cámara Baja dejó para la última sesión del período Ordinario los principales temas en carpeta ante la falta de acuerdo entre los diferentes espacios políticos.