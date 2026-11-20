"La presente tiene por objeto garantizar la enseñanza y el aprendizaje de una educación financiera integral, crítica, inclusiva y con perspectiva de derechos, tanto en el nivel secundario del sistema educativo provincial, en todas sus modalidades y en los establecimientos de gestión estatal y privada, como en la población en general, mediante el desarrollo de acciones, programas y herramientas de formación y concientización destinadas a brindar conocimientos y habilidades para la toma de decisiones financieras informadas y responsables".
La Legislatura se encamina a garantizar, por ley, educación financiera en escuelas santafesinas
La decisión quedó en manos del Senado. El objetivo es que jóvenes y adultos tengan herramientas a la hora de tomar decisiones sobre el dinero. La Cámara Baja dejó para la última sesión del período Ordinario los principales temas en carpeta ante la falta de acuerdo entre los diferentes espacios políticos.
Así reza el artículo 1 del proyecto de ley votado, en forma dividida, en la Cámara de Diputados y que podría ser sancionado el jueves venidero por el Senado. Es que en el trámite parlamentario, el expediente votado en la sesión de este jueves parte de un texto votado por la Cámara Alta y girado a la Baja que tenía varios expedientes sobre la materia.
De esta manera, el Senado ahora deberá optar por insistir con su proyecto y dejarlo sancionado o bien sancionar lo aprobado ayer en Diputados.
El asunto atravesó distintos recovecos parlamentarios donde una mayoría entendió que es necesario dotar de herramientas a la sociedad para afrontar la cada vez mayor facilidad para acceder a billeteras virtuales, a juegos, a endeudarse. De allí la necesidad de que haya educación financiera en las escuelas pero también que el Estado disponga de formación virtual para adultos mayores.
La Cámara de Diputados votó en octubre del año pasado un proyecto fusionando diversos textos, entre ellos de Amalia Granata (Somos Vida). El expediente caducó en el Senado que este año votó un proyecto propio sobre la materia que habían presentado Rodrigo Borla (San Justo), Ciro Seisas (Rosario), Rubén Pirola (Las Colonias) y Armando Traferri (San Lorenzo).
En la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados se trató el texto del Senado más proyectos propios que tenían estado parlamentario ingresados por Leonardo Calaianov (PS), y por Ximena García (UCR). Granata se negó a presentar otra vez su proyecto y en la sesión se descargó con furia contra el Senado y especialmente contra Borla. Antes, su compañera de bloque, Silvia Malfessi anticipó el rechazo al proyecto y lo consideró "una ley de adoctrinamiento". También Natalia Armas Belavi (Somos Vida y Familia) votó en contra "porque no quieren tratar temas educativos serios".
En cambio, el resto del arco político votó en forma favorable y apostando a que el Senado acepte el texto y los ministerios de Educación y de Economía empiecen a trabajar en la materia.
Qué contempla la iniciativa
"Se entiende por educación financiera el conjunto de conocimientos, saberes y herramientas orientados a comprender críticamente el funcionamiento de la economía y del sistema financiero, reconociendo sus dimensiones sociales, históricas y políticas, así como las desigualdades que los atraviesan; planificar y administrar los recursos económicos personales y familiares; evaluar alternativas, costos, riesgos y beneficios asociados al consumo, al ahorro, al crédito y a la inversión; conocer y ejercer los derechos y las responsabilidades en el ámbito económico y financiero; y adoptar decisiones informadas y responsables", señala el artículo 2 del texto.
García advirtió que se está ante la tormenta perfecta ya que no hay formación sobre educación financiera y por otro lado, jóvenes y adultos endeudados, en muchos casos por no tener elementos de formación para tomar decisiones sobre su dinero.
El socialista Calaianov aclaró que el espíritu no es formar expertos financieros, sino darles herramientas para actuar. "Debemos tomar decisiones informados; es importante darle herramientas a los alumnos y a los adultos para que decidan con criterio", señaló.
La ex ministra Claudia Balagué fundamentó un voto crítico, no sin dejar de mencionar la deuda de la Legislatura para avanzar en la discusión de una ley de educación. "Una ley de educación financiera no soluciona el problema, pero además debe poner el foco en trabajar en valores que se transmitan a los jóvenes".
La discusión la cerró la socialista Gisel Mahmud, presidenta de la Comisión de Educación quien explicó el trámite parlamentario y admitió que no le sorprendía el voto de bloques libertarios en rechazo. "Necesitamos darle herramientas para educar, especialmente a los sectores más vulnerables".
El ministerio de Educación, según la ley, será el encargado de implementar acciones de formación en educación financiera en la comunidad educativa; promover el desarrollo de conocimientos y competencias en educación financiera; incluir una perspectiva de valores orientada al esfuerzo, la disciplina y la inversión en el crecimiento personal y profesional, con fomento de la cultura del trabajo así como garantizar la comprensión y el aprendizaje de la educación financiera en el ámbito estudiantil.
Deberá además desarrollar propuestas y trayectos de formación docente en materia de educación financiera; coordinar la implementación de las acciones con las áreas provinciales competentes, en especial las de economía social, producción, trabajo, defensa de las personas consumidoras y usuarias, género, inclusión y seguridad digital; fomentar proyectos cooperativos, iniciativas de economía social y espacios de cooperativismo escolar así como elaborar la planificación anual, fijando objetivos, acciones e indicadores cualitativos y cuantitativos de implementación, alcance y pertinencia pedagógica.
Agenda
Cuatro de los proyectos de ley que tenían fijado tratamiento preferencial para esta semana en la Cámara de Diputados fueron postergados para la última sesión del período Ordinario, prevista para el 26 del corriente.
Entre los temas a definir está el mensaje del Poder Ejecutivo sobre prevención en temas de violencia de género que se consideran con iniciativas para declarar la emergencia en la materia que proponen legisladoras de la oposición y organizaciones de mujeres. A pedido de la justicialista Sonia Martorano, la Cámara resolvió convocar a un plenario de tres comisiones para definir el texto.
Las otras iniciativas reservadas para semana próxima son el organismo encargado del juzgamiento de jueces, fiscales y defensores; los mecanismos de participación directa y una tarifa eléctrica de movilidad.
En tanto, en Labor Parlamentaria, los jefes de bloque acordaron tratar el 9 de diciembre los mensajes del Poder Ejecutivo sobre ley de Presupuesto (aprobada por el Senado) y la futura ley Tributaria que llegará a la Cámara la semana próxima.