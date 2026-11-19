Sin demoras, y con los cambios que la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe le habían hecho al mensaje del gobernador Maximiliano Pullaro, la Cámara de Senadores sancionó la Ley de Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, que incorpora y modifica varios artículos a diversas leyes procesales.
Senado sancionó la ley de Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad en Santa Fe
Sobre tablas, se aceptaron los cambios de fondo que el otro cuerpo había hecho al mensaje del Poder Ejecutivo Provincial. Ahora solo resta la promulgación para una iniciativa muy discutida dentro de Unidos, que se había iniciado en mayo.
Se trata de cambios a las Leyes 12.734, Código Procesal Penal; 10.703, Código de Convivencia; 14.243, de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad; 14.246, Sistema de Inteligencia y Análisis para la Prevención del Delito; y 13494, Programa de Acompañamiento y Protección de Víctimas y Testigos, y Fondo de Recompensas.
No fue una sorpresa que el hemiciclo de 19 bancas opte por el trámite más veloz posible. Así lo habían anunciado desde la mayoría tanto el presidente provisional del Senado Felipe Michlig (San Cristóbal), como el presidente de la bancada del radicalismo, Rodrigo Borla (San Justo). El PJ voto en contra 3 artículos: 5,6 y 8.
Las herramientas fueron el centro de una dura discusión en la Cámara de origen, donde el mensaje del Poder Ejecutivo arribó el 14 de mayo y provocó, además de fuertes discusiones sobre su rigor constitucional, una pelea interna en Unidos para Cambiar Santa Fe que mostró posiciones que parecían irreconciliables en la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista.
Una vez más, las negociaciones y la predisposición a ceder para que haya acuerdo, en ambos partidos del oficialismo, salvaron la norma y a la coalición de gobierno.
La ley completó su tramite legislativo en Senadores a sabiendas de que no se podría tocar ni una coma al acuerdo alcanzado en Diputados, porque de ello también dependía la salud interna de Unidos.
Tensiones y consensos
En Diputados, el consenso interno que finalmente alcanzó Unidos atrajo una fuerte mayoría que votó a favor del proyecto de ley con las fuertes modificaciones al original firmado por el Poder Ejecutivo, que impuso el socialismo.
En la Cámara baja, sobre 50 miembros y 49 legisladores en condiciones de votar (no lo hace la presidencia salvo para desempatar) el texto avanzó con 37 expresiones por la afirmativa.
Por fuera de los bloques del oficialismo, en general también apoyaron la sanción en general los bloques celestes que alguna vez y también los diputados que respaldan al mileísmo, así como los bloques unipersonales que suelen orbitar a Unidos. 11 se opusieron, uno estuvo ausente y no hubo abstenciones.