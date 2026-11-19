Con modificaciones de Diputados

Senado sancionó la ley de Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad en Santa Fe

Sobre tablas, se aceptaron los cambios de fondo que el otro cuerpo había hecho al mensaje del Poder Ejecutivo Provincial. Ahora solo resta la promulgación para una iniciativa muy discutida dentro de Unidos, que se había iniciado en mayo.