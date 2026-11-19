Media sanción

Primer paso para la Ley de Presupuesto de Santa Fe

Los senadores aprobaron la norma de cálculo de gastos y recursos para 2027 con leves modificaciones sobre el proyecto elevado por el gobernador Maximiliano Pullaro. El ministro de Economía Pablo Olivares se reunió con diputados poco antes de que el texto avance en el Senado.