La Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó la Ley de Presupuesto 2027 que en tiempo y forma había presentado el Poder Ejecutivo Provincial de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución en el inciso 9 del artículo 107 que establece que su presentación será anterior al 31 de octubre de cada año.
Primer paso para la Ley de Presupuesto de Santa Fe
Los senadores aprobaron la norma de cálculo de gastos y recursos para 2027 con leves modificaciones sobre el proyecto elevado por el gobernador Maximiliano Pullaro. El ministro de Economía Pablo Olivares se reunió con diputados poco antes de que el texto avance en el Senado.
El cuerpo alteró el orden de la sesión y trató luego de las formalidades para iniciar la reunión la primera preferencia con el Mensaje 31 del gobernador Maximiliano Pullaro, que defendió antes el ministro de Economía Pablo Olivares, tanto ante los miembros de la Cámara alta el miércoles 18 como los de la baja, este jueves 19 por la mañana.
Se trata de un proyecto que se presenta como de equilibrio como eje central de la gestión financiera provincial, con recursos totales proyectados por $ 18,88 billones y gastos por $ 18,87 billones. Las principales partidas son para Educación, Cultura y Deporte, $ 4 billones; Seguridad, $ 2,3 billones; Obras Públicas y Vivienda, $ 2,13 billones; Infraestructura Productiva, $ 1,92 billones; coparticipación a municipios y comunas, $ 1,9 billones y salud, $ 1,8 billones.
Sus pautas macrofiscales son idénticas a las del proyecto de Presupuesto 2027 del gobierno nacional que se encuentra en el Congreso de la Nación con un 4% de crecimiento y variación IPC anual de 21,1%. Sobre el tipo de cambio, oportunamente el ministro explicó que contiene la misma pauta pero en ese momento se encargó de aclarar que la incidencia del billete verde en la provincia “es de apenas 2% sobre el total”.
Modificaciones
Los senadores hicieron un cambio relevante sobre uno de los artículos que había creado suspicacias en la oposición. Lleva el número 69 y habla de la promoción con recursos de iniciativas público-privadas para generar en Santa Fe más eventos masivos.
Al texto en cuestión se lo presenta como una secuela de la experiencia exitosa que dejaron los Juegos Suramericanos 2026. Colaboraron con la asistencia de público y deportistas, con un movimiento económico extra, en tres ciudades y la ley de Presupuesto busca promover su continuidad.
En ese punto hubo cambios en la redacción para que no haya malos entendidos sobre los roles del sector público y el de los particulares. Fueron observaciones que nacieron de la oposición en una reunión de trabajo que el ministro Olivares y su par de Gobierno, Fabián Bastia, mantuvieron con los senadores.
A poco de ese encuentro se definieron los lineamientos de una nueva redacción, con el auxilio de asesores de la cámara que tienen mayor experiencia en la redacción técnica legislativa. El presidente de la bancada radical, Rodrigo Borla, anunció esos cambios al pedir el tratamiento inmediato de la norma.
Otros dos asuntos también fueron contemplados para alcanzar el consenso con la oposición. A los legisladores (también a los oficialistas) les pareció fundamental que exista una mayor representación de las cámaras en “la gobernanza” del nuevo destino exclusivo que el año próximo tendrá el impuesto inmobiliario rural.
En 2027 quedará todo lo recaudado para el Fondo de Infraestructura Agropecuaria, con una gestión de esos fondos a cargo de entidades rurales y un control en comisiones donde habrá más legisladores que lo previsto por el proyecto original.
En tercer lugar, hubo leves retoques a las partidas presupuestarias de destinos que antes contaban con los fondos tributados por las propiedades rurales. Se buscaron mecanismos para compensar eventuales perjuicios a esos fines, entre ellos, el caso de los bomberos voluntarios que suben su porción de la torta del inmobiliario urbano ante porque ya no tendrán recursos del rural.
El Ejecutivo buscó concentrar los recursos en la finalización de los proyectos que ya están en ejecución y limitar el inicio de nuevas iniciativas a las posibilidades financieras de la provincia.
En el último presupuesto de la actual gestión se busca que las obras iniciadas concluyan. En cuanto al personal la definición oficial es que no habrá ampliaciones de la planta estatal o nuevas autorizaciones para incorporar trabajadores a la administración pública provincial. La premisa, según se indicó, es mejorar la eficiencia gracias a la incorporación de tecnología y mejores recursos en la gestión.