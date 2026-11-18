"Para Santa Fe es clave la ley de Biocombustibles y hubo una negativa de diputados de varios bloques de tratarla en comisiones y eso implica que no llegará al recinto antes del final del período de Ordinarias del Congreso que termina el 30 del corriente", le dijo Gisela Scaglia a El Litoral sobre la decisión del bloque de Provincias Unidas que preside de no dar quórum en la sesión de la Cámara de Diputados.
Provincias Unidas no dio quórum en defensa de la Ley de Biocombustibles
Gisela Scaglia explicó que el oficialismo y algunos bloques dejaron sin tratamiento el tema en comisiones y no llegará al recinto antes del 30 de noviembre. "Defendemos agregar valor a la producción y somos ocho las provincias que bregamos por la ley" dijo la galvense.
Así el oficialismo de La Libertad Avanza se quedó sin la posibilidad de tratar los proyectos llamados de Ley Malvinas y reforma del Banco Central. Al oficialismo le faltaron algunos votos y la sorpresa fue que 17 de los 18 integrantes de Provincias Unidas no se sentaron en sus escaños. Además de Scaglia, por Santa Fe se sumaron José Nuñez, Pablo Farías y Esteban Paulón.
En pasillos del Congreso se habló de una demostración de fuerza de los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, que no mostraron sus cartas hasta el final y le hicieron pagar al Gobierno por desentenderse de sus reclamos. El principal reclamo que tenían los mandatarios tenía que ver con el freno de la Ley de Biocombustibles en la Cámara baja luego de la media sanción del Senado.
Esta norma busca aumentar el corte obligatorio de bioetanol y biodiesel y en su elaboración trabajaron legisladores de Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Jujuy, Salta, Entre Ríos y algunos pampeanos y bonaerenses.
"No dimos quórum porque también marcamos límites al gobierno cuando tocan intereses de nuestras provincias" le dijo Scaglia a El Litoral. "Trabajamos en defensa de nuestros productores, de nuestras empresas y creemos en la necesidad de agregar valor a la producción" añadió la galvense defendiendo la postura de Provincias Unidas.
Tampoco dieron quórum los dos diputados del MID y el trío de catamarqueños que responden al gobernador Jalil.
Entre los motivos detrás de la decisión de cordobeses y santafesinos también estuvieron concesiones no otorgadas en el dictamen del Presupuesto 2027 (Provincias Unidas presentó un dictamen en minoría este martes), el no avance de la nueva Ley de Biocombustibles y la puja por un lugar en el Consejo de la Magistratura.
El bloque del Pro que comanda Cristian Ritondo fue el que presentó resistencias a la media sanción sobre biocombustibles en lo referido al sector del biodiésel y, además, pretende seguir teniendo lugar en el órgano que selecciona y remueve jueces.