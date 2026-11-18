Se cayó la sesión en Diputados

Provincias Unidas no dio quórum en defensa de la Ley de Biocombustibles

Gisela Scaglia explicó que el oficialismo y algunos bloques dejaron sin tratamiento el tema en comisiones y no llegará al recinto antes del 30 de noviembre. "Defendemos agregar valor a la producción y somos ocho las provincias que bregamos por la ley" dijo la galvense.