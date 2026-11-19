Votación dividida, abstenciones y ausencias

La Legislatura de Santa Fe removió de su cargo a una fiscal de Tostado

Por mayoría de votos en Diputados y por unanimidad en el Senado dejó de pertenecer al Ministerio Público de la Acusación la Dra. Shirli Soledad Tomasso, que se desempeñaba en la Fiscalía Regional 5. Hubo 10 legisladores en contra de la medida, 3 abstenciones y varias bancas vacías.