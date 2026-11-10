El presidente provisional de la Cámara de Senadores, Felipe Michlig, reclamó a los diputados que traten el proyecto de ley sobre Prevención, Protección y Gestión Integral del Registro Frente a la Violencia de Género.
Senadores reclaman a diputados tratar la ley de violencia de género
La norma pedida por el Poder Ejecutivo tuvo media sanción el 22 de octubre. Se encuentra en la Cámara baja, con preferencia para la próxima sesión.
El senador por San Cristóbal, en medio de la sesión del pasado jueves 5 de noviembre, se refirió a la agenda de la otra Cámara y consideró que el tema “no puede tener demoras”.
Se trata de un mensaje de ley del Poder Ejecutivo Provincial, que en el cuerpo de 19 bancas logró media sanción el 22 de octubre pasado, por unanimidad.
El texto propuesto por la Casa Gris había ingresado apenas una semana antes, el 15 del mes pasado y en ese lapso recibió modificaciones de fondos, que en parte fueron aportes de la oposición justicialista en minoría.
Las expresiones de Michlig, que se sumaron a las del senador por San Martín Esteban Motta y a otras en sentido similar de Ciro Seisas de Rosario, tuvieron un contexto particular.
Un jueves atípico
Mientras el Senado sesionaba la semana pasada, también lo hacía Diputados y daba media sanción al (muy reclamado por el radicalismo y el Ejecutivo) proyecto de ley de Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad.
En la Cámara baja, la bancada socialista y otros bloques en minoría lograron imponer fuertes cambios a ese mensaje del gobierno provincial y fue finalmente votado por casi dos tercios del cuerpo de 50 miembros.
Sin embargo, el proceso de discusión previo mostró choques duros entre radicales y socialistas dentro de la coalición de Unidos para Cambiar Santa Fe.
“No jugar a la política”
Michlig destacó que en el mismo día en que “llegó de Diputados con modificaciones” el mensaje sobre medidas para combatir el robo de celulares y otros dispositivos electrónicos el expediente fue aprobado con la aceptación de esos cambios.
Comparó esa premura con lo sucedido en la otra cámara que, a su juicio, ha demorado el tratamiento de otra norma impulsada por el gobierno provincial que busca mejorar las respuestas del Estado ante los femicidios y la violencia que sufren las mujeres.
“Ya han pasado 15 días desde que giramos el expediente y ese proyecto todavía no ha sido tratado en la Cámara de Diputadas y Diputados”, subrayó.
“Es un proyecto de Prevención, Protección y Gestión Integral del Riesgo frente a la Violencia de Género que es lo que manifestaba el senador (Esteban) Motta”, destacó.
“Tenemos en Santa Fe lamentablemente la cantidad de femicidios más alta, la peor tasa de la República Argentina, entonces no podemos estar dilatando un proyecto tan necesario”, agregó.
“Nos urge abordar esta grave problemática, en su momento cuando nos reunimos con ministros del Poder Ejecutivo para saber más del mensaje les solicitamos que sea esta la cámara de origen y rápidamente (en una semana) le dimos tratamiento”, dijo.
“Siento preocupación por el proyecto que hemos aprobado”, expresó respecto de la suerte del mensaje en Diputados. “Cuando hay un proyecto de ley que nace del Ejecutivo o de las cámaras y que busca combatir la inseguridad que es el primer reclamo de la sociedad, en este cuerpo hay celeridad: no estamos dilatando el tratamiento y menos especulando o jugando a la política”, subrayó.
Antes, Motta había elogiado la norma para enfrentar el hurto y los arrebatos cuando no robos a mano armada de teléfonos celulares y terminó su discurso con una mención especial a la ley reclamada para “buscar prevenir” la violencia de género.
“Todas las leyes son perfectibles y sin dudas deben ser debatidas, pero debemos ser consecuentes con que se trata de un tema urgente. La seguridad no puede esperar”, abundó.
“Esperamos que antes de que finalice el Período Ordinario de Sesiones (en noviembre) pueda ver la aprobación este mensaje. El gobierno asumió en una situación muy crítica en materia de seguridad y hemos logrado avances entre todos”, expresó.
“Hubo un importante trabajo con leyes y herramientas a la justicia, los fiscales y la policía, que han hecho una labor que está a la vista. Fue muy importante la inversión en seguridad, hemos dado grandes pasos. Pero hace falta dar más y hoy sigue siendo una prioridad la seguridad”, destacó Motta.