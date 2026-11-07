En una ceremonia llevada a cabo en el Senado de la Nación, el científico e investigador santafesino Alejandro Sartorio, oriundo de la localidad de Wheelwright, fue distinguido con la Mención de Honor al Valor Científico. La entrega del galardón representa un reconocimiento nacional a su trayectoria académica, su destacada producción científica y sus constantes aportes al desarrollo tecnológico y la transformación digital.
El Senado distinguió al santafesino Alejandro Sartorio con la Mención de Honor al Valor Científico
El investigador oriundo de Wheelwright recibió el galardón en la Cámara Alta a partir de una iniciativa del senador Marcelo Lewandowski. El reconocimiento destaca su prolífica trayectoria en inteligencia artificial, ingeniería de software y modernización del Estado.
La distinción fue impulsada por el senador nacional por Santa Fe, Marcelo Lewandowski, quien puso en valor la labor del profesional santafesino tanto en el ámbito universitario como en la función pública y el sector privado. Sartorio cuenta con una sólida formación: es Doctor en Informática por la Universidad Abierta Interamericana (UAI) y Licenciado en Ciencias de la Computación por la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Actualmente se desempeña como director del Centro de Altos Estudios en Tecnología Informática (CAETI) de Rosario (UAI) y es profesor asociado en la UNR.
A lo largo de más de dos décadas de labor, el investigador ha firmado más de 40 publicaciones científicas focalizadas en inteligencia artificial, automatización de procesos y herramientas tecnológicas aplicadas a la educación y la gestión gubernamental. Asimismo, tuvo un rol clave en la administración provincial de Santa Fe entre 2019 y 2024 —donde ejerció como director provincial de Gestión de Proyectos y Procesos y posteriormente como subsecretario de Innovación Pública—, liderando iniciativas estratégicas como la digitalización de trámites, los sistemas de escrutinio y el plan integral de despapelización del Estado.
Al argumentar el impulso de este reconocimiento, el senador Marcelo Lewandowski remarcó la visión del homenajeado: “El aporte de Alejandro Sartorio se centró en el diseño de una estrategia integral para modernizar la administración provincial, buscando simplificar trámites y fortalecer la transparencia. Sartorio integró su experiencia académica y científica para asegurar que la transformación digital fuera sostenida y responsable, promoviendo la investigación en herramientas como la inteligencia artificial aplicada a la gestión pública”.
La impronta de Sartorio guarda también un estrecho vínculo con su tierra natal, habiendo desarrollado investigaciones académicas aplicadas directamente al desarrollo de ingeniería de servicios e información financiera en Wheelwright. Cofundador de iniciativas tecnológicas como Hitofusion y Jinzo —plataforma de IA orientada a la gestión pública—, la distinción recibida en el Congreso de la Nación posiciona su trabajo como un referente de la innovación tecnológica santafesina con impacto nacional.