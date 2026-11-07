Reconocimiento Nacional

El Senado distinguió al santafesino Alejandro Sartorio con la Mención de Honor al Valor Científico

El investigador oriundo de Wheelwright recibió el galardón en la Cámara Alta a partir de una iniciativa del senador Marcelo Lewandowski. El reconocimiento destaca su prolífica trayectoria en inteligencia artificial, ingeniería de software y modernización del Estado.