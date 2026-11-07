Un impresionante accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este sábado en bulevar Gálvez, en la intersección con calle Avellaneda, en la ciudad de Santa Fe. El siniestro culminó con un automóvil volcado con las ruedas hacia arriba y su conductor trasladado al Hospital José María Cullen.
Un automovilista chocó con un vehículo estacionado y volcó sobre el bulevar Gálvez
El conductor fue trasladado al Hospital José María Cullen con lesiones que no serían importantes. Bomberos y policías trabajaron en la escena para evitar nuevos incidentes.
El hecho ocurrió a las 2.42 de la mañana, en la mano de circulación que va de oeste a este. Por causas que se intentan establecer, un vehículo Peugeot 308 color negro, conducido por un hombre identificado como G. E., impactó contra un Peugeot 208 blanco que se encontraba estacionado sobre la calzada, junto al cordón sur, propiedad de una mujer de 58 años.
A raíz de la colisión, el Peugeot 308 quedó tumbado sobre el asfalto.
Al arribar los efectivos de la Dirección General de Bomberos (Cuartel Santa Fe) a bordo del móvil 9377, el conductor del automóvil volcado ya había sido asistido y trasladado por una ambulancia del servicio de emergencias 107 (móvil 17) hacia el centro público de salud local.
Prevención
Los bomberos confirmaron que no hubo personas atrapadas dentro de los habitáculos y procedieron a colocar el rodado sobre sus cuatro ruedas para luego cortar el suministro eléctrico de la batería, previniendo posibles incendios.
En el lugar prestaron colaboración dos móviles del Comando Radioeléctrico, garantizando el orden del tránsito y el resguardo de la escena hasta la finalización de las tareas, cerca de las 4.