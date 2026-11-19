La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe realizó este jueves un reconocimiento a Carlos Alberto Delicia y Roberto “Pipy” Rivero por sus destacadas trayectorias en el periodismo santafesino, su contribución al desarrollo de los medios de comunicación y su sostenida labor en la difusión de la información y la promoción de la cultura.
El Senado de Santa Fe homenajeó a Carlos Delicia y Pipy Rivero
La Cámara Alta homenajeó a ambos periodistas por sus trayectorias y aportes a la comunicación y la cultura santafesinas. El acto reunió a familiares, colegas y referentes de la política y los medios.
El acto tuvo lugar a las 15 en el recinto de la Cámara Alta, que estuvo colmado de familiares, amigos y colegas de los homenajeados, además de distintas personalidades de la política, el periodismo y los medios de comunicación de la provincia.
La distinción se concretó a partir de un proyecto de resolución impulsado por el presidente provisional del Senado y senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, junto con los senadores Raúl Joaquín Gramajo, del departamento 9 de Julio, y Armando Traferri, del departamento San Lorenzo. La iniciativa, cuya autoría correspondió a Gramajo, contó con el acompañamiento unánime de los integrantes de la Cámara.
Durante la ceremonia, Michlig agradeció la presencia de quienes se acercaron al recinto y expresó: “Qué bueno que nos podamos encontrar para agasajar y agradecer a dos personas que considero amigos”. También recordó el origen del proyecto y destacó el respaldo de todos los senadores y senadoras. “Los homenajes hay que hacerlos en vida”, afirmó.
Dos trayectorias vinculadas a la comunicación y la cultura
Los fundamentos de la resolución ponen en valor los aportes complementarios de Delicia y Rivero al periodismo y la comunicación santafesina: la creación y el desarrollo de medios, por un lado, y la producción y conducción de espacios informativos y culturales, por otro.
Carlos Alberto Delicia inició su actividad en la comunicación en 1976, en el semanario Edición 4. A lo largo de su carrera trabajó en prensa escrita, radio, televisión y medios digitales. Impulsó proyectos periodísticos en el norte provincial, participó de experiencias de alcance nacional y promovió espacios de información que permitieron acercar las realidades del interior a públicos más amplios. Entre sus iniciativas se destacan Canal 4 RTC, el semanario Sin Mordaza, el portal de noticias y Sin Mordaza TV, además de otros proyectos vinculados a la comunicación y la difusión cultural.
Por su parte, Roberto “Pipy” Rivero, oriundo de Cruz del Eje, Córdoba, y santafesino por adopción, cuenta con más de cinco décadas de trayectoria como locutor, conductor, periodista y productor. Desarrolló una extensa labor en radios de la provincia. En televisión creó y condujo programas como Musicalísimo y Viva la gente, y también participó como conductor y animador de numerosas fiestas populares y celebraciones de distintas localidades santafesinas.
Las voces de los homenajeados y los legisladores
El senador Ciro Seisas destacó que se trataba de un reconocimiento merecido y puso de relieve la importancia de la libertad de prensa. También felicitó a ambos por sus trayectorias y por su aporte a la difusión del arte y el ejercicio del periodismo.
A su turno, el senador Rodrigo Borla manifestó su acompañamiento al homenaje y resaltó la importancia de escuchar y dar espacio a las voces de las localidades. En ese sentido, valoró especialmente el trabajo periodístico de Delicia y recordó la participación de Rivero como conductor de distintas ediciones de la Fiesta Departamental de San Justo.
Al momento de dirigirse a los presentes, Delicia expresó su emoción y agradecimiento. Recordó que, a través de su trabajo, pudo conocer en profundidad la actividad política, especialmente en la Legislatura y el Senado, institución que consideró “el lugar más federal representativo de la Provincia en el ámbito político”. Además, señaló que uno de sus objetivos fue contribuir a que los medios pudieran reflejar lo que sucede en el norte, el sur y el centro del territorio santafesino.
Por su parte, Rivero, visiblemente emocionado, agradeció a quienes participaron del encuentro y dedicó un reconocimiento especial a su familia. “Hay cosas que son difíciles de expresar. Hoy acá hay gente de todas partes de la provincia. Para todos mi más grande y cálido agradecimiento, a mi familia especialmente porque a ellos les debo lo que soy”, manifestó.
Entrega de las distinciones
Como parte del homenaje, los impulsores del reconocimiento, Felipe Michlig, Raúl Gramajo y Armando Traferri, entregaron a Delicia y Rivero los diplomas de distinción, plaquetas y otros presentes. Ambos periodistas también firmaron el libro de distinciones de la Cámara de Senadores.
La iniciativa destaca que crear medios, producir contenidos propios y acercar a la ciudadanía información y manifestaciones culturales son tareas que requieren continuidad, compromiso y conocimiento del territorio. Con este reconocimiento, el Senado puso en valor dos recorridos profesionales que contribuyeron a dar visibilidad a las voces, las historias y las expresiones culturales de Santa Fe.