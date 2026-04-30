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Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 30 de abril

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas y una suba puntual, el blue bajó y el MEP subió durante la jornada de este jueves.

En bancos hubo bajas y una suba puntual: Provincia avanzó 0,35%. En bancos hubo bajas y una suba puntual: Provincia avanzó 0,35%.
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El dólar cerró con movimientos dispares en bancos y comportamiento opuesto entre el blue y el segmento bursátil. El blue terminó en $1.380 para la compra y $1.400 para la venta, con una baja de 1,06%, mientras que el MEP finalizó en $1.440,08 y $1.440,47, con una suba de 0,21%.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.355 para la compra y $1.405 para la venta, con una baja de 0,71% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.370 y $1.420, con alza de 0,35% y spread de $50.

En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, cerró en $1.355 y $1.415, con caída de 1,39% y spread de $60.

En Banco Bica, la cotización quedó en $1.370 para la compra y $1.425 para la venta, con baja de 0,21% y spread de $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.

En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta, con baja de 0,35% y spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.365 y $1.405, con caída de 0,35% y spread de $40.

Dolar DOllar Dolares dolars franklin bill billete dollarsEl MEP subió 0,21% y terminó en $1.440,47, con spread de $0,39

Dólar MEP

El MEP cerró con una suba de 0,21%: $1.440,08 para la compra y $1.440,47 para la venta. El spread fue de $0,39, con avances de $4,02 y $3,09 en cada punta frente al registro previo.

American dollar money bills spread on old wooden backgroundEl dólar blue bajó 1,06% y cerró en $1.400, con spread de $20

Dólar blue

El dólar blue bajó 1,06% y terminó en $1.380 para la compra y $1.400 para la venta. El spread quedó en $20, con una caída de $15 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.

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