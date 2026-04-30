El dólar blue registró una baja del 1,05% y cerró en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta. La brecha entre ambas puntas quedó en $20, tras una caída de $15 en cada valor respecto de la jornada anterior.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 30 de abril, en Argentina
El blue terminó el miércoles en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta, con baja de 1,05%.
El dólar cerró con movimientos dispares en bancos y caídas en los segmentos paralelos.
En el Banco Nación, la divisa finalizó en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, con un descenso del 0,70% y un spread de $50. Por su parte, el dólar MEP también mostró una leve baja del 0,69% y se ubicó en $1.437,21 para la compra y $1.437,75 para la venta.
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