El dólar cerró con movimientos dispares en bancos y caídas en los segmentos paralelos. El blue terminó en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta, con baja de 1,05%, mientras que el MEP finalizó en $1.437,21 y $1.437,75, con un retroceso de 0,69%.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 29 de abril
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas y una suba puntual, el blue bajó y el MEP también retrocedió durante la jornada de este miércoles.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, con baja de 0,70% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.365 y $1.415, también con caída de 0,70% y spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con una suba de 2,14% y spread de $55. En ICBC, cerró en $1.375 y $1.435, con descenso de 1,37% y spread de $60.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.372 para la compra y $1.428 para la venta, con baja de 1,18% y spread de $56. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.
No hubo referencias en las capturas para Banco Macro, Santander, Galicia y Credicoop. En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, con caída de 0,70% y spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.375 y $1.415, con baja de 0,70% y spread de $40.
Dólar MEP
El MEP cerró con una baja de 0,69%: $1.437,21 para la compra y $1.437,75 para la venta. El spread fue de $0,54, con retrocesos de $10,10 y $9,95 en cada punta frente al registro previo.
Dólar blue
El dólar blue bajó 1,05% y terminó en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta. El spread quedó en $20, con una caída de $15 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.