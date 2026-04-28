El dólar cerró con movimientos dispares en bancos y una leve baja en el segmento bursátil. El blue terminó en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, sin cambios porcentuales. El MEP, en tanto, finalizó en $1.448,23 y $1.449,01, con una caída de 0,72%.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 28 de abril
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas y estabilidad, el blue no registró cambios y el MEP bajó durante la jornada de este martes.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.380 para la compra y $1.430 para la venta, con baja de 0,69% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.375 y $1.425, con caída de 0,70% y spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.350 para la compra y $1.400 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. En ICBC, cerró en $1.395 y $1.455, sin cambios porcentuales y spread de $60.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.388 para la compra y $1.445 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $57. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.
En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.380 para la compra y $1.430 para la venta, con baja de 0,69% y spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.385 y $1.425, con caída de 0,70% y spread de $40.
Dólar MEP
El MEP cerró con una baja de 0,72%: $1.448,23 para la compra y $1.449,01 para la venta. El spread fue de $0,78, con retrocesos de $10,91 y $10,52 en cada punta frente al registro previo.
Dólar blue
El dólar blue terminó sin cambios: $1.410 para la compra y $1.430 para la venta. El spread quedó en $20, con valores estables respecto de la referencia anterior.