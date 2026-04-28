#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Río Salado
Cotizaciones

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 28 de abril

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas y estabilidad, el blue no registró cambios y el MEP bajó durante la jornada de este martes.

En bancos hubo bajas y estabilidad: Nación retrocedió y Santa Fe no varió. En bancos hubo bajas y estabilidad: Nación retrocedió y Santa Fe no varió.
Seguinos en
Por: 

El dólar cerró con movimientos dispares en bancos y una leve baja en el segmento bursátil. El blue terminó en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, sin cambios porcentuales. El MEP, en tanto, finalizó en $1.448,23 y $1.449,01, con una caída de 0,72%.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.380 para la compra y $1.430 para la venta, con baja de 0,69% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.375 y $1.425, con caída de 0,70% y spread de $50.

En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.350 para la compra y $1.400 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. En ICBC, cerró en $1.395 y $1.455, sin cambios porcentuales y spread de $60.

En Banco Bica, la cotización quedó en $1.388 para la compra y $1.445 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $57. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.

En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.380 para la compra y $1.430 para la venta, con baja de 0,69% y spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.385 y $1.425, con caída de 0,70% y spread de $40.

Imagen ilustrativaEl MEP cayó 0,72% y terminó en $1.449,01, con spread de $0,78.

Dólar MEP

El MEP cerró con una baja de 0,72%: $1.448,23 para la compra y $1.449,01 para la venta. El spread fue de $0,78, con retrocesos de $10,91 y $10,52 en cada punta frente al registro previo.

El dólar este miércolesEl dólar blue cerró estable en $1.430, con spread de $20.

Dólar blue

El dólar blue terminó sin cambios: $1.410 para la compra y $1.430 para la venta. El spread quedó en $20, con valores estables respecto de la referencia anterior.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Banco Nación
Banco Central
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro