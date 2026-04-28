El dólar blue registró una suba de 0,35% y cerró en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta. El spread se ubicó en $20, con un aumento de $5 en ambas puntas respecto de la jornada previa.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 28 de abril, en Argentina
El dólar subió en bancos y mercados paralelos: el blue cerró en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, y el MEP en $1.455,10 y $1.455,49.
En los segmentos financieros, el MEP avanzó 1,01% y finalizó en $1.455,10 para la compra y $1.455,49 para la venta, con un spread de $0,39. En tanto, en el Banco Nación, la divisa cerró en $1.385 para la compra y $1.435 para la venta, con una suba de 1,06% y un spread de $50 en ambos casos.
La cotización del dólar en cada banco:
Banco Entre Ríos: $1.410,00 para la compra y $1.460,00 para la venta.
Banco Santa Fe: $1.350,00 para la compra y $1.400,00 para la venta.
ICBC: $1.395,00 para la compra y $1.455,00 para la venta.
Banco Bica: $1.388,00 para la compra y $1.445,00 para la venta.
BBVA Banco Francés: $1.390,00 para la compra y $1.440,00 para la venta.
Banco Nación: $1.390,00 para la compra y $1.440,00 para la venta.