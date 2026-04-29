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En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 29 de abril, en Argentina

El dólar cerró con movimientos dispares en bancos y una leve baja en el segmento bursátil.

El dólar blue cerró sin cambios en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta.El dólar blue cerró sin cambios en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta.
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El dólar blue cerró en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, sin cambios. El MEP bajó 0,72% y finalizó en $1.448,23 y $1.449,01.

En Banco Nación, la divisa se ubicó en $1.380 y $1.430, con una caída de 0,69% y un spread de $50. El MEP registró un spread de $0,78, con bajas en ambas puntas respecto a la jornada previa.

10:10 / Mié. 29.04.2026

La cotización del dólar en cada banco:

Banco Entre Ríos: $1.410,00 para la compra y $1.460,00 para la venta.

Banco Santa Fe: $1.375,00 para la compra y $1.430,00 para la venta.

ICBC: $1.395,00 para la compra y $1.455,00 para la venta.

Banco Bica: $1.388,00 para la compra y $1.445,00 para la venta.

BBVA Banco Francés: $1.380,00 para la compra y $1.430,00 para la venta.

Banco Nación: $1.380,00 para la compra y $1.430,00 para la venta.

09:35 / Mié. 29.04.2026

Así cerró el dólar el martes

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