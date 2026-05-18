El dólar cerró con pocos cambios en bancos y leves subas en los segmentos paralelos. El blue terminó en $1.400 para la compra y $1.420 para la venta, con alza de 0,35%, mientras que el MEP finalizó en $1.428,03 y $1.428,57, con un avance de 0,02%.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 18 de mayo
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, sin cambios porcentuales y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.370 y $1.420, también con variación de 0,00% y spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, cerró en $1.365 y $1.415, con baja de 0,70% y spread de $50.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.370 para la compra y $1.425 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.
No hubo referencias en las capturas para Banco Macro, Santander, Galicia y Credicoop. En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.375 y $1.415, con variación de 0,00% y spread de $40.
Dólar MEP
El MEP cerró con una suba de 0,02%: $1.428,03 para la compra y $1.428,57 para la venta. El spread fue de $0,54, con avances de $0,36 y $0,30 en cada punta frente al registro previo.
Dólar blue
El dólar blue subió 0,35% y terminó en $1.400 para la compra y $1.420 para la venta. El spread quedó en $20, con un incremento de $5 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.