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En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 18 de mayo, en Argentina

El viernes cerró con movimientos dispares en bancos y comportamiento opuesto entre el blue y el segmento bursátil.

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas.El mercado cambiario mostró variaciones mixtas.
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El dólar cerró la jornada con movimientos mixtos. En el Banco Nación, la cotización finalizó en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, con una leve suba.

Por su parte, el dólar MEP avanzó 0,52% y terminó en $1.427,89 para la compra y $1.428,27 para la venta.

En contraste, el dólar blue retrocedió 0,35% y cerró en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta, con una baja de $5 respecto a la jornada previa.

10:01 / Lun. 18.05.2026

Cotización del dólar en bancos

Banco Entre Ríos: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta

Banco Santa Fe: $1.375,00 compra / $1.430,00 venta

ICBC: $1.380,00 compra / $1.425,00 venta

Banco Bica: $1.370,00 compra / $1.425,00 venta

BBVA Banco Francés: $1.370,00 compra / $1.420,00 venta

Banco Nación: $1.370,00 compra / $1.420,00 venta

09:03 / Lun. 18.05.2026

Así cerró el dólar el viernes

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