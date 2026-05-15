El dólar cerró con subas este miércoles: en Banco Nación cotizó a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta, mientras que el MEP avanzó a $1.423,80 y el blue terminó en $1.420.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 15 de mayo, en Argentina
El dólar cerró con movimientos dispares en bancos y subas en los segmentos paralelos.
El mercado cambiario registró movimientos dispares este miércoles.
10:00 / Vie. 15.05.2026
Cotización del dólar en bancos
Banco Entre Ríos: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta
Banco Santa Fe: $1.375,00 compra / $1.430,00 venta
ICBC: $1.355,00 compra / $1.415,00 venta
Banco Bica: $1.360,00 compra / $1.415,00 venta
BBVA Banco Francés: $1.365,00 compra / $1.415,00 venta
Banco Nación: $1.365,00 compra / $1.415,00 venta
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