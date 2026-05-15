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En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 15 de mayo, en Argentina

El dólar cerró con movimientos dispares en bancos y subas en los segmentos paralelos.

El mercado cambiario registró movimientos dispares este miércoles.El mercado cambiario registró movimientos dispares este miércoles.
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El dólar cerró con subas este miércoles: en Banco Nación cotizó a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta, mientras que el MEP avanzó a $1.423,80 y el blue terminó en $1.420.

10:00 / Vie. 15.05.2026

Cotización del dólar en bancos

Banco Entre Ríos: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta

Banco Santa Fe: $1.375,00 compra / $1.430,00 venta

ICBC: $1.355,00 compra / $1.415,00 venta

Banco Bica: $1.360,00 compra / $1.415,00 venta

BBVA Banco Francés: $1.365,00 compra / $1.415,00 venta

Banco Nación: $1.365,00 compra / $1.415,00 venta

09:00 / Vie. 15.05.2026

Así cerró el dólar el jueves

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