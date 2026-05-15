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Así cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 15 de mayo

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas y estabilidad, el blue bajó y el MEP subió durante la jornada de este viernes.

En bancos hubo subas y estabilidad: Provincia e ICBC avanzaron 0,71%. En bancos hubo subas y estabilidad: Provincia e ICBC avanzaron 0,71%.
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El dólar cerró con movimientos dispares en bancos y comportamiento opuesto entre el blue y el segmento bursátil. El informal terminó en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta, con una baja de 0,35%, mientras que el MEP finalizó en $1.427,89 y $1.428,27, con una suba de 0,52%.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, con alza de 0,35% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.370 y $1.420, con suba de 0,71% y spread de $50.

En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, cerró en $1.380 y $1.425, con alza de 0,71% y spread de $45.

En Banco Bica, la cotización quedó en $1.370 para la compra y $1.425 para la venta, con suba de 0,71% y spread de $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.

No hubo referencias en las capturas para Banco Macro, Santander, Galicia y Credicoop. En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, con alza de 0,35% y spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.375 y $1.415, con suba de 0,35% y spread de $40.

FILE PHOTO: A woman counts U.S. dollar bills at her home in Buenos Aires, Argentina August 28, 2018. REUTERS/Marcos Brindicci/File PhotoEl MEP subió 0,52% y terminó en $1.428,27, con spread de $0,38.

Dólar MEP

El MEP cerró con una suba de 0,52%: $1.427,89 para la compra y $1.428,27 para la venta. El spread fue de $0,38, con avances de $7,35 en ambas puntas frente al registro previo.

American dollar money bills spread on old wooden backgroundEl dólar blue bajó 0,35% y cerró en $1.415, con spread de $20.

Dólar blue

El dólar blue bajó 0,35% y terminó en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta. El spread quedó en $20, con una caída de $5 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.

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