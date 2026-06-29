El dólar cerró con movimientos dispares en bancos y recorrido opuesto entre el blue y el MEP. El informal terminó en $1.490 para la compra y $1.510 para la venta, con una baja de 0,33%, mientras que el dólar bursátil finalizó en $1.505,91 y $1.506,69, con una suba de 0,42%.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 29 de junio
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas y estabilidad, el blue bajó y el MEP subió durante la jornada de este lunes.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.450 y $1.500, también con variación de 0,00% y spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, cerró en $1.440 y $1.495, con variación de 0,00% y spread de $55.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.451 para la compra y $1.510 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $59. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.
En Banco Hipotecario, la cotización finalizó en $1.460 para la compra y $1.500 para la venta, con suba de 0,33% y spread de $40.
Dólar MEP
El dólar MEP cerró con una suba de 0,42%: $1.505,91 para la compra y $1.506,69 para la venta. El spread fue de $0,78, con avances de $7 y $6,31 en cada punta frente al registro previo.
Dólar blue
El dólar blue bajó 0,33% y terminó en $1.490 para la compra y $1.510 para la venta. El spread quedó en $20, con una caída de $5 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.