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En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 29 de junio, en Argentina

El dólar cerró con movimientos dispares en la jornada, con estabilidad en bancos y bajas en los segmentos paralelos.

El dólar cerró con leves bajas en los mercados paralelos, con el blue y el MEP mostrando retrocesos.El dólar cerró con leves bajas en los mercados paralelos, con el blue y el MEP mostrando retrocesos.
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El dólar cerró la jornada de viernes con movimientos dispares entre los distintos segmentos del mercado. En los bancos, la cotización se mantuvo estable, mientras que en los paralelos se registraron leves bajas.

El dólar blue finalizó en $1.500 para la compra y $1.520 para la venta, con retroceso respecto de la rueda anterior. En tanto, el dólar MEP cerró en torno a $1.496,96 para la compra y $1.497,58 para la venta.

11:00 / Lun. 29.06.2026

Cotización del dólar blue, MEP y mayorista

Dólar blue: $1.495,00 compra / $1.515,00 venta (= 0,00%)

Dólar MEP: $1.499,07 compra / $1.499,46 venta (-0,06%)

Dólar mayorista: $1.469,00 compra / $1.478,00 venta (+0,07%)

10:00 / Lun. 29.06.2026

Cotización del dólar en bancos

Banco Santa Fe: $1.375,00 compra / $1.430,00 venta

Banco Supervielle: $1.389,00 compra / $1.439,00 venta

Banco Entre Ríos: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta

ICBC: $1.440,00 compra / $1.495,00 venta

Banco Nación: $1.445,00 compra / $1.495,00 venta

Banco Bica: $1.451,00 compra / $1.510,00 venta

09:00 / Lun. 29.06.2026

Así cerró el dólar el viernes

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