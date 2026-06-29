El dólar cerró la jornada de viernes con movimientos dispares entre los distintos segmentos del mercado. En los bancos, la cotización se mantuvo estable, mientras que en los paralelos se registraron leves bajas.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 29 de junio, en Argentina
El dólar cerró con movimientos dispares en la jornada, con estabilidad en bancos y bajas en los segmentos paralelos.
El dólar blue finalizó en $1.500 para la compra y $1.520 para la venta, con retroceso respecto de la rueda anterior. En tanto, el dólar MEP cerró en torno a $1.496,96 para la compra y $1.497,58 para la venta.
Cotización del dólar blue, MEP y mayorista
Dólar blue: $1.495,00 compra / $1.515,00 venta (= 0,00%)
Dólar MEP: $1.499,07 compra / $1.499,46 venta (-0,06%)
Dólar mayorista: $1.469,00 compra / $1.478,00 venta (+0,07%)
Cotización del dólar en bancos
Banco Santa Fe: $1.375,00 compra / $1.430,00 venta
Banco Supervielle: $1.389,00 compra / $1.439,00 venta
Banco Entre Ríos: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta
ICBC: $1.440,00 compra / $1.495,00 venta
Banco Nación: $1.445,00 compra / $1.495,00 venta
Banco Bica: $1.451,00 compra / $1.510,00 venta