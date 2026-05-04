El dólar cerró con comportamiento dispar en bancos y señales opuestas en los segmentos paralelos. El blue terminó en $1.385 para la compra y $1.405 para la venta, con una suba de 0,36%, mientras que el MEP finalizó en $1.439,49 y $1.440,26, con una caída de 2,32%.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 4 de mayo
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas, bajas y estabilidad, el blue subió y el MEP bajó durante la jornada de este lunes.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta, con alza de 0,71% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.375 y $1.425, con suba de 0,35% y spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, cerró en $1.360 y $1.420, con baja de 1,05% y spread de $60.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.370 para la compra y $1.425 para la venta, sin cambios porcentuales y spread de $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.
En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta, con suba de 0,71% y spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.380 y $1.420, con alza de 0,71% y spread de $40.
Dólar MEP
El MEP cerró con una baja de 2,32%: $1.439,49 para la compra y $1.440,26 para la venta. El spread fue de $0,77, con subas de $132,41 y una caída de $34,25 frente al registro previo.
Dólar blue
El dólar blue subió 0,36% y terminó en $1.385 para la compra y $1.405 para la venta. El spread quedó en $20, con un incremento de $5 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.