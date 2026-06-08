El dólar cerró con movimientos dispares en bancos y recorrido opuesto entre el blue y el MEP. El informal terminó en $1.425 para la compra y $1.445 para la venta, con una suba de 0,70%, mientras que el dólar bursátil finalizó en $1.462,11 y $1.462,65, con una baja de 0,87%.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 8 de junio
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas y estabilidad, el blue subió y el MEP bajó durante la jornada de este lunes.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta, con suba de 0,34% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.415 y $1.465, con variación de 0,00% y spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, cerró en $1.405 y $1.465, también sin cambios porcentuales y spread de $60.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.413 para la compra y $1.470 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $57. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.
En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.425 y $1.465, con suba de 0,34% y spread de $40.
Dólar MEP
El MEP cerró con una baja de 0,87%: $1.462,11 para la compra y $1.462,65 para la venta. El spread fue de $0,54. Aunque la punta compradora avanzó $22,74, la vendedora cayó $12,86 y el balance diario quedó en terreno negativo.
Dólar blue
El dólar blue subió 0,70% y terminó en $1.425 para la compra y $1.445 para la venta. El spread quedó en $20, con un incremento de $10 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.