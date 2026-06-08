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En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 8 de junio, en Argentina

El dólar cerró con movimientos mixtos: el MEP registró una leve suba, el blue bajó y el oficial se mantuvo estable. En Banco Nación, cotizó a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta.