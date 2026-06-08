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En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 8 de junio, en Argentina

El dólar cerró con movimientos mixtos: el MEP registró una leve suba, el blue bajó y el oficial se mantuvo estable. En Banco Nación, cotizó a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta.

El dólar tuvo movimientos dispares: subió el MEP, bajó el blue y se mantuvo estable en bancos.El dólar tuvo movimientos dispares: subió el MEP, bajó el blue y se mantuvo estable en bancos.
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El dólar cerró con movimientos mixtos en las distintas cotizaciones. En Banco Nación, el oficial se mantuvo estable y finalizó en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta.

Por su parte, el dólar MEP registró una leve suba y cerró en $1.461,40 para la venta, mientras que el blue retrocedió y terminó la jornada en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta.

10:10 / Lun. 08.06.2026

Cotización del dólar en bancos

Banco Santa Fe: $1.375,00 compra / $1.430,00 venta

Banco Supervielle: $1.389,00 compra / $1.439,00 venta

Banco Entre Ríos: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta

Banco Nación: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta

BBVA Banco Francés: $1.415,00 compra / $1.465,00 venta

ICBC: $1.405,00 compra / $1.465,00 venta

Banco Bica: $1.413,00 compra / $1.470,00 venta

09:00 / Lun. 08.06.2026

Así cerró el dólar el viernes

Banco Nación: $1.410 para la compra y $1.460 para la venta.

Banco Provincia de Buenos Aires: $1.415 para la compra y $1.465 para la venta.

Banco Santa Fe: $1.375 para la compra y $1.430 para la venta.

ICBC: $1.405 para la compra y $1.465 para la venta.

Banco Bica: $1.413 para la compra y $1.470 para la venta.

Banco Entre Ríos: $1.410 para la compra y $1.460 para la venta.

BBVA Banco Francés: $1.415 para la compra y $1.465 para la venta.

Banco Hipotecario: $1.420 para la compra y $1.460 para la venta.

Dólar MEP: $1.460,86 para la compra y $1.461,40 para la venta (+0,25%).

Dólar blue: $1.410 para la compra y $1.430 para la venta.

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