El dólar cerró con movimientos mixtos en las distintas cotizaciones. En Banco Nación, el oficial se mantuvo estable y finalizó en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 8 de junio, en Argentina
El dólar cerró con movimientos mixtos: el MEP registró una leve suba, el blue bajó y el oficial se mantuvo estable. En Banco Nación, cotizó a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta.
Por su parte, el dólar MEP registró una leve suba y cerró en $1.461,40 para la venta, mientras que el blue retrocedió y terminó la jornada en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta.
Cotización del dólar en bancos
Banco Santa Fe: $1.375,00 compra / $1.430,00 venta
Banco Supervielle: $1.389,00 compra / $1.439,00 venta
Banco Entre Ríos: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta
Banco Nación: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta
BBVA Banco Francés: $1.415,00 compra / $1.465,00 venta
ICBC: $1.405,00 compra / $1.465,00 venta
Banco Bica: $1.413,00 compra / $1.470,00 venta
Así cerró el dólar el viernes
Banco Nación: $1.410 para la compra y $1.460 para la venta.
Banco Provincia de Buenos Aires: $1.415 para la compra y $1.465 para la venta.
Banco Santa Fe: $1.375 para la compra y $1.430 para la venta.
ICBC: $1.405 para la compra y $1.465 para la venta.
Banco Bica: $1.413 para la compra y $1.470 para la venta.
Banco Entre Ríos: $1.410 para la compra y $1.460 para la venta.
BBVA Banco Francés: $1.415 para la compra y $1.465 para la venta.
Banco Hipotecario: $1.420 para la compra y $1.460 para la venta.
Dólar MEP: $1.460,86 para la compra y $1.461,40 para la venta (+0,25%).
Dólar blue: $1.410 para la compra y $1.430 para la venta.
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