El dólar cerró con pocos cambios en las pizarras bancarias y leves subas en los segmentos paralelos. El blue terminó en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, con alza de 0,70%, mientras que el MEP finalizó en $1.431,53 y $1.432,07, con una suba de 0,19%.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 19 de mayo
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo estabilidad con una suba puntual, el blue subió y el MEP también avanzó durante la jornada de este martes.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.370 y $1.420, también sin cambios porcentuales y spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, cerró en $1.365 y $1.415, también con 0,00% y spread de $50.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.370 para la compra y $1.425 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.
No hubo referencias en las capturas para Banco Macro, Santander, Galicia y Credicoop. En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.380 y $1.420, con suba de 0,35% y spread de $40.
Dólar MEP
El MEP cerró con una suba de 0,19%: $1.431,53 para la compra y $1.432,07 para la venta. El spread fue de $0,54, con avances de $3,64 y $2,74 en cada punta frente al registro previo.
Dólar blue
El dólar blue subió 0,70% y terminó en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta. El spread quedó en $20, con un incremento de $10 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.