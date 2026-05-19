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En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 19 de mayo, en Argentina

El dólar cerró casi sin cambios: el oficial siguió en $1.420, mientras el blue y el MEP mostraron leves subas.

El dólar cerró con pocos cambios en bancos y leves subas en los segmentos paralelos.El dólar cerró con pocos cambios en bancos y leves subas en los segmentos paralelos.
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El dólar cerró la jornada con escasas variaciones en el mercado oficial y leves subas en los financieros y el blue. En el Banco Nación, la cotización se mantuvo en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta.

El dólar MEP avanzó 0,02% y terminó en $1.428,03 para la compra y $1.428,57 para la venta. En tanto, el blue subió 0,35% y cerró en $1.400 para la compra y $1.420 para la venta, con un alza de $5 en ambas puntas.

09:00 / Mar. 19.05.2026

Así cerró el dólar el lunes

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