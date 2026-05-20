El dólar cerró con pocos cambios en bancos y leves bajas en los segmentos paralelos. El blue terminó en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, con una baja de 0,35%, mientras que el MEP finalizó en $1.431,04 y $1.431,42, con una caída de 0,08%.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 20 de mayo
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo estabilidad con una suba puntual, el blue bajó y el MEP también retrocedió durante la jornada de este miércoles.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.370 y $1.420, también sin cambios porcentuales y spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, cerró en $1.365 y $1.425, con suba de 0,71% y spread de $60.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.370 para la compra y $1.425 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.
No hubo referencias en las capturas para Banco Macro, Santander, Galicia y Credicoop. En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.380 y $1.420, con suba de 0,35% y spread de $40.
Dólar MEP
El MEP cerró con una baja de 0,08%: $1.431,04 para la compra y $1.431,42 para la venta. El spread fue de $0,38, con retrocesos de $0,19 y $1,10 en cada punta frente al registro previo.
Dólar blue
El dólar blue bajó 0,35% y terminó en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta. El spread quedó en $20, con una caída de $5 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.